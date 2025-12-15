15 tatil ne zaman başlıyor? MEB Sömestr tatiline kaç gün kaldı?

Yarıyıl Tatili (Sömestr), 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve iki hafta sürecek dinlenme döneminin ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erece.

Okul sezonunun ilk yarısını tamamlamaya 31 gün kaldı. Geri sayım resmen başladı ve öğrenciler için dinlenmeye ve enerji toplamaya az bir süre kaldı.