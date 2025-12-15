ARA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip edilen tüm tatil dönemlerini kesinleştirdi. Peki 15 tatil ne zaman başlıyor? MEB Sömestr tatiline kaç gün kaldı?


2025-2026 eğitim öğretim yılının ilerlemesiyle birlikte ders yılının ilk dönemi sona yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli, okul temposuna kısa bir mola verecekleri yarıyıl (sömestr) tatili için resmi takvimde yer alan tarihleri yakından incelemeye başladı. 

Yarıyıl Tatili (Sömestr), 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve iki hafta sürecek dinlenme döneminin ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erece.

Okul sezonunun ilk yarısını tamamlamaya 31 gün kaldı. Geri sayım resmen başladı ve öğrenciler için dinlenmeye ve enerji toplamaya az bir süre kaldı. 

İkinci Dönem Ara Tatili ve Bayram Tatili Birleşiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, ikinci dönem ara tatilinin tarihleri ve bu tatilin önemli bir dini bayramla birleşmesi öğrencileri sevindirecek:

Başlangıç Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu ve Yaz Tatili

Öğrencilerin dört gözle beklediği yaz tatili, eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre:

İkinci Dönem Sonu ve Karne Günü: 26 Haziran 2026 Cuma

Öğrenciler 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline girmiş olacaklar. Bu tarihle birlikte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmen sona ermiş olacaktır.
