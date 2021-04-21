Rusya, Ay’da ortak bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. 2025’te hazır olmasının hedeflenen uzay istasyonunun en az 5 milyar dolara mal olacağını yazdı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Kozmonotlarımızın hayatını riske atamayız. ISS’in yapısı ve metalleri eskiyor, geri döndürülemez sonuçlara, bir felakete yol açabilir” dedi.

Borisov Rossiya 1 televizyonuna yaptığı açıklamada Rusya’nın istasyonunun yörüngede ISS’ten daha yüksekte seyredeceğini, bu sayede kutup bölgelerini daha iyi gözlemleyebileceklerini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Rusya, buzulların erimesiyle Kuzey Buz Denizi’ni yeni rota olarak kullanmayı hedefliyor.

Borisov istasyonun yapımında başka ülkelerin de rol alması seçeneğini tamamen reddetmese de, istasyonun tamamen Rusya’nın kontrolünde olacağını ekledi.

Borisov Moskova’nın 2025’te ISS’ten ayrılması planıyla ilgili olarak proje ortaklarını ‘makul bir sürede uyaracaklarını’ belirtti.

Roskosmos Başkanı Dmitry Rogozin de Telegram’dan “Rusya’nın yörüngeye kuracağı yeni istasyonun ilk temel modülünün” videosunu paylaştı ve istasyonun 2025’te hazır olmasının hedeflendiğini belirtti.

5 milyar dolara mal olacak

Rus Interfax ajansı, Rusya’nın uzay istasyonunun en az 5 milyar dolara mal olacağını yazdı.

Rusya geçen ay da Çin Ulusal Uzay Kurumu ile Ay’ın yüzeyi ya da yörüngesinde bir araştırma istasyonu kurulması için anlaşma imzalamıştı.

Rusya bu yıl ayrıca uzaya yapılan ilk insanlı uçuşun 60. yılını da kutluyor. Kozmonot Yuri Gagarin 60 yıl önce uzaya çıkan ilk insan olmuştu.