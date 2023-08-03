Rusya'dan yabancılara 4 günde e-vize: Hangi ülkeleri kapsıyor?

Rusya'da e vize dönemi başladı. TurkRus'un haberine göre vatandaşlarına elektronik vize hakkı tanınan ülkelerin listesine şu bağlantıdan ulaşılabiliyor.

Elektronik vizeyle giriş yapılabilecek sınır kapılarının listesi ise şu şekilde: https://electronic-visa.kdmid.ru/checkpoint_en.html)

İnternet üzerinden yapılan başvuru sonucunda alınabilen elektronik vizeler Rusya'da en fazla 15 gün kalma hakkı tanıyor. 4 günde sonuçlandırılan başvurularda davetiye ya da otel onayı beyan etme mecburiyeti bulunmuyor.

Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açtığı e-vize sitesinde yapılan açıklamaya göre, elektronik vizeyle giriş yapanlar "kapalı şehirler" hariç, bütün yerleşim birimlerinde seyahat etme hakkına sahip.