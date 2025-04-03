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  • Siemens’ten dev satınalma: 5,1 milyar dolar ödeyecek

Siemens’ten dev satınalma: 5,1 milyar dolar ödeyecek

Alman teknoloji şirketi Siemens'in, merkezi ABD’de bulunan bilimsel yazılım şirketi Dotmatics'i 5,1 milyar dolara satın almak için anlaştığı bildirildi.

03 Nisan 2025 | 12:24
Siemens’ten dev satınalma: 5,1 milyar dolar ödeyecek

Siemens'ten yapılan açıklamada, şirketin, ilaç araştırma ve geliştirme yazılımı konusunda uzmanlaşmış Boston merkezli Dotmatics için 5,1 milyar dolar ödeyeceği belirtildi.

Satın almanın gerekli izinlere bağlı olduğu belirtilen açıklamada, sürecin 2026 mali yılının ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, konuya ilişkin değerlendirmesinde “Dotmatics'in satın alınması, endüstriyel yazılımdaki lider konumumuzu daha da genişlettiğimiz ve müşterilerimizin daha da hızlı yenilik yapmalarına yardımcı olduğumuz ‘Tek Teknoloji Şirketi’ büyüme programımızın bir parçasıdır.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın çok sayıda sektörde dönüştürücü bir güç haline geldiğini belirten Busch, yapay zekanın yaşam bilimlerindeki uygulamalarının giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti.

800 çalışanı bulunan Dotmatics, bu yıl 310 milyon dolar gelir bekliyor.

Söz konusu satın alma Siemens’in tarihindeki en pahalı üç satın almadan biri olarak kayıtlara geçti.

Siemens, satın alma işlemini tıbbi teknoloji iştiraki Siemens Healthineers dahil olmak üzere halka açık şirketlerdeki hisselerin satışı yoluyla finanse etmeyi planlıyor.

Siemens, 10 Mart’ta ABD'de imalat sektörü, yazılım ve yapay zeka altyapısı alanlarında 10 milyar doları aşan yeni yatırım gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Siemens'in planladığı yatırımlar kapsamında Teksas ve Kaliforniya'da açılan yeni ve genişletilen fabrikalar ile imalat sektöründe 900'den fazla kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Yapay zeka veri merkezleri gibi kritik altyapılar için elektrikli ekipman üretim kapasitesinin ise iki katından fazla artırılması planlanıyor.

 

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