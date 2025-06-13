ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı “ortada hiçbir şey kalmadan önce” bir nükleer anlaşmaya varması konusunda uyardı ve ülkeye yönelik İsrail saldırılarının “daha da vahşi” hale geleceğini ima etti.

Cuma sabahı erken saatlerde Truth Social’da paylaşım yapan Trump, İranlı liderler için “neler olacağını bilmiyordu. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüye gidecek!” ifadelerini kullandı.

Trump şöyle yazdı: “Zaten büyük bir ölüm ve yıkım oldu, ama bu katliamın sona ermesi için hâlâ zaman var. Bir sonraki saldırılar çok daha vahşi olacak şekilde planlandı. İran bir anlaşma yapmalı, ortada hiçbir şey kalmadan önce, ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı.”

Trump’ın Truth Social paylaşımının tamamı şu şekilde:

“İran’a anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara en sert şekilde ‘sadece yapın’ dedim. Ama ne kadar uğraştılarsa, ne kadar yaklaştılarsa da başaramadılar. Onlara, bildikleri ya da uyarıldıkları her şeyden çok daha kötü olacağını söyledim. ABD, açık ara dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanlarını üretir ve İsrail’in bunlardan çok sayıda var – ve daha da fazlası yolda – ve bunları nasıl kullanacaklarını iyi biliyorlar. Bazı İranlı şahinler cesur konuşmalar yaptı ama neler olacağını bilmiyorlardı. Şimdi hepsi ÖLDÜ ve işler daha da kötüye gidecek! Zaten büyük bir ölüm ve yıkım oldu, ama bu katliamı sona erdirmek için hâlâ zaman var. Bir sonraki saldırılar çok daha vahşi olacak şekilde planlandı. İran bir anlaşma yapmalı, ortada hiçbir şey kalmadan önce, ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Artık ölüm yok, yıkım yok. SADECE YAPIN, ÇOK GEÇ OLMADAN. Hepinize Tanrı yardım etsin!”