İsrail, İran'ı hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılara onlarca jetin katıldığı bildirildi. Açıklamada, "İran'ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı." ifadesi kullanıldı. İran devlet medyası ve İran, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında yaşamlarını yitirdiğini duyurdu. İranlı nükleer bilim insanları da saldırının hedefi oldu. İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı. İşte şu ana kadar yaşananlar:
13:35 İsrail, saldırıdan önce İran'a patlayıcı İHA'lar mı sokmuştu?
BBC'den Paul Adams'ın analizine göre saldırılarda sadece İran'ın nükleer programının unsurları değil, aynı zamanda hava savunma sistemleri de hedef alındı. Analize göre bu durum, İsrail'in önümüzdeki günlerde daha fazla saldırıya zemin hazırladığı anlamına geliyor olabilir.
Analizde şu yorumlar da var: İsrail, operasyona 200 jetin katıldığını söylüyor; ancak bazı raporlar, Ukrayna'nın yakın zamanda Rus hava üslerine düzenlediği insansız hava aracı saldırısına benzer gizli bir unsura işaret ediyor. Güvenlik kaynakları Mossad'ın, "İsrail saldırısından çok önce" İran'a patlayıcı insansız hava araçları soktuğunu bildirdi.
İHA'ların, İran'ın büyük çaplı bir misillemesi durumunda İsrail için tehdit oluşturabilecek karadan karaya füze rampalarına saldırıda kullanıldığı düşünülüyor"
13:33 İsrail, İran'da nereleri vurdu?
İsrail, İran'a 13 Haziran günü gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda İran medyası ve açık kaynaklarda paylaşılanlara göre, başkent Tahran, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerini hedef aldı. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti. Tahran'a düzenlenen saldırılarda nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi de öldü.
- AA'nın haberine göre Başkent Tahran'da sivil binaların da hedef alındığı saldırılarda onlarca İranlı hayatını kaybetti ve yaralandı.
- Hamedan'da bulunan ve ülkenin en önemli radar merkezlerinden biri olan Subaşı Radar Merkezi ve Irak sınırına yakın Kirmanşah'da askeri kışlalar ve radar sistemlerinin yanı sıra Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı.
- Irak sınırındaki Loristan eyaletinde bir askeri tesis İsrail'in hedefi oldu.
- Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez kenti Tebriz'de 5 nokta hedef alındı.
- İsfahan kentindeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi de vuruldu.
İsrail, komutanları karargahta hedef aldığını iddia etti
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın saldırılar hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Katz'ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barbea ve diğer üst düzey İsrailli güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi. Açıklamada, güvenlik yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerinin üst düzey komutanlarının çoğunun bir yeraltı karargahında hedef alındığı konusunda bilgilendirildiği kaydedildi. İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarında bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail'e "sert karşılık" vereceklerini açıkladı.
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail'in bu saldırılarından dolayı sorumlu tutulması için BMGK'ya acil toplantı çağrısı yaptı.
Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 4 yükseldi
Küresel enerji tedariki açısından kilit öneme sahip Orta Doğu bölgesinde riskin artması ve daha geniş çaplı bir savaş ihtimali piyasalarda endişeleri artırırken, Avrupa'da gaz fiyatlarında son 5 haftanın en büyük artışı görüldü. Gerilim nedeniyle özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol tedariki için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların aksayabileceğinden, gemilerin boğazı kullanmaktan kaçınması durumunda ise sevkiyatlarda gecikmeler yaşanabileceğinden endişe ediliyor. Rus gaz tedarikinin büyük bölümünü kaybetmesinin ardından Avrupa'da LNG talebinin yükselmesi nedeniyle LNG tedariki kıta için önem arz ediyor.
13:08 Trump: Bir sonraki saldırılar daha da vahşi olacak
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı “ortada hiçbir şey kalmadan önce” bir nükleer anlaşmaya varması konusunda uyardı ve ülkeye yönelik İsrail saldırılarının “daha da vahşi” hale geleceğini ima etti.
Cuma sabahı erken saatlerde Truth Social’da paylaşım yapan Trump, İranlı liderler için “neler olacağını bilmiyordu. Şimdi hepsi öldü ve işler daha da kötüye gidecek!” ifadelerini kullandı.
Trump şöyle yazdı: “Zaten büyük bir ölüm ve yıkım oldu, ama bu katliamın sona ermesi için hâlâ zaman var. Bir sonraki saldırılar çok daha vahşi olacak şekilde planlandı. İran bir anlaşma yapmalı, ortada hiçbir şey kalmadan önce, ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı.”
Trump’ın Truth Social paylaşımının tamamı şu şekilde:
“İran’a anlaşma yapması için defalarca şans verdim. Onlara en sert şekilde ‘sadece yapın’ dedim. Ama ne kadar uğraştılarsa, ne kadar yaklaştılarsa da başaramadılar. Onlara, bildikleri ya da uyarıldıkları her şeyden çok daha kötü olacağını söyledim. ABD, açık ara dünyanın en iyi ve en ölümcül askeri ekipmanlarını üretir ve İsrail’in bunlardan çok sayıda var – ve daha da fazlası yolda – ve bunları nasıl kullanacaklarını iyi biliyorlar. Bazı İranlı şahinler cesur konuşmalar yaptı ama neler olacağını bilmiyorlardı. Şimdi hepsi ÖLDÜ ve işler daha da kötüye gidecek! Zaten büyük bir ölüm ve yıkım oldu, ama bu katliamı sona erdirmek için hâlâ zaman var. Bir sonraki saldırılar çok daha vahşi olacak şekilde planlandı. İran bir anlaşma yapmalı, ortada hiçbir şey kalmadan önce, ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak bilinen şeyi kurtarmalı. Artık ölüm yok, yıkım yok. SADECE YAPIN, ÇOK GEÇ OLMADAN. Hepinize Tanrı yardım etsin!”
13:00 Hava yolu şirketleri İsrail’in İran saldırısının ardından bölgeye uçuşları iptal etti
Uluslararası bazı hava yolu şirketleri, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından bölgeye yapılan çok sayıda uçuşu iptal etti.
Uçuş takip firması Flightradar 24'ün verilerine göre, İsrail’in İran'a saldırısının ardından sivil uçaklar iki ülkenin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Irak'ın hava sahasını kullanmayı bıraktı.
İsrail, İran ve Ürdün hava sahasını uçuşlara kapatırken, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçuşların çoğu iptal edildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Rus hava yolu şirketlerine İran, İsrail, Ürdün ve Irak’a uçmalarını yasaklarken, aralarında Azerbaijan Airlines, Emirates, Flydubai ve Qatar Airways’in de bulunduğu şirketler bölgeye uçuşlarını iptal etti.
Ajet de İran, Irak ve Ürdün seferlerini 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar iptal etme kararı aldı.
09:38 Güncelleme
İsrail saldırısında Genelkurmay Başkanı Bakıri hayatını kaybetti
İran devlet televizyonu İsrail'in, Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’ye yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri’nin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Tesnim: İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti
İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.
YAŞAMINI YİTİREN BİLİM İNSANLARI
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.
Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.
09:00 İsrail 200 savaş uçağı kullandığını duyurdu
İsrail ordusu, İran'a yönelik devam eden saldırılarında 200 savaş uçağının kullanıldığını bildirdi. İsrail ordu sözcüsü Effie Defrin, "İran genelinde 100'den fazla hedef vuruldu. 330'dan fazla çeşitli mühimmat atıldı" dedi.
İsrail ordusu ayrıca İran'ın İsrail topraklarına doğru 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) fırlattığını iddia etti.
08:50 İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Ürdün’de uyarı sirenleri çaldı
İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme beklenirken Ürdün’de uyarı sirenleri çaldı.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) savaş uçakları ve hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Müdahalenin, bazı füzelerin ve İHA’ların Ürdün topraklarına, özellikle de yerleşim alanlarına düşme ihtimali üzerine yapıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir şekilde ülke hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceği ifade edildi.
İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi
İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.
Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.
08:16 Ömer Çelik'ten İsrail'in İran'a saldırısına tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin sert tepki göstererek kınadı.
Çelik, "İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi." diyerek "hukuksuz saldırıları" kınadı.
"İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz." diye açıklama yapan Çelik, "Bu barbarca bir saldırganlıktır." dedi.
Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail’in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslarası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail’in bu saldırıyı yapması, İsrail’in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."
07:44 İsrail'in İran'a saldırılarında petrol tesisleri zarar görmedi
İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, İsrail'in saldırılarında ülkenin petrol tesislerinin zarar görmediğini duyurdu.
Şirketin İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "İsrail'in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir." ifadelerine yer verildi.
Petrol tesislerinin faaliyetleri ve ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.
İsrail, sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
06:29 Hamaney'den ilk açıklama
IRNA'nın haberine göre İran dini lideri Ali Hamaney İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarla kendisi için “acı ve ıstırap dolu” bir kader hazırladığını söyledi. Hamaney, Siyonist rejimin ağır bir cezayı beklemesi gerektiğini belirtti.
Hamaney, “Siyonist rejim, şeytani ve kanlı eliyle aziz ülkemizde bir suç işledi ve sivil yerleşim alanlarını hedef alarak kötü niyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu rejim, sert bir karşılık beklemelidir" dedi. Hamaney, saldırılarda bazı komutanların ve bilim insanlarının şehit edildiğini belirterek "Onların görevlerini halefleri ve meslektaşları derhal devralacaktır. Bu suçla, Siyonist rejim kendi kaderini acı ve ıstırap dolu bir sona mühürledi ve bunu mutlaka yaşayacaktır” diye konuştu.
05:40 Saldırının hedefi olan nükleer bilim insanları
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden iki üst düzey nükleer bilim insanının isminin belli olduğu iddia ediliyor. BBC'nin haberine göre biri İran Atom Enerjisi Örgütü'nün (AEOI) eski başkanı Feridun Abbasi. Habere göre AEOI, İran'ın nükleer tesislerinden sorumlu: Abbasi ise 2010 yılında Tahran'da bir sokakta uğradığı suikast girişiminden kurtulmuştu. Diğeri ise Tahran'daki İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi
İran, ikinci bir duyuruya kadar tüm hava sahasını kapattı
İran Sivil Havacılık Otoritesi, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatılacağını belirterek, İranlıları havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları konusunda uyardı. İran'ın yayınladığı NOTAM'a göre, ülke daha önce başkent Tahran üzerindeki hava sahasını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi: İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, "İsrail, İran'a saldırılarını ABD’nin yardımıyla gerçekleştirdi. Ağır bir bedel ödeyecekler." açıklamasında bulundu.
04:50 Birçok gün sürecek
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail’in İran’daki nükleer hedefleri vurduğunu doğruladı ve operasyonun birçok gün süreceğini açıkladı. Netanyahu, "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söyledi.
Netanyahu, televizyon üzerinden yaptığı konuşmada, "Bu operasyon, bu tehdidi ortadan kaldırmak için gereken her gün boyunca sürecek İran’ın nükleer silahlanma programının kalbine vurduk" diye konuştu.
Netanyahu, İran'ın atom bombası üretebilecek kadar uranyum zenginleştirdiğini ve silah üretmek için daha önce atmadığı adımları attığını ileri sürdü.
04:50 İsrail nerelere saldırdı?
İran Devrim Muhafızları Komutanı hayatını kaybetti
İran devlet medyası, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Devlet medyası, Atom Enerjisi Kurumu'nun eski Başkanı Feridun Abbasi'nin de yaşamını yitirenler arasında olduğunu bildirdi.
Nükleer bilim insanları da saldırının hedefi
BBC'nin haberine göre İsrailli bir güvenlik kaynağı, bu geceki saldırılarda üst düzey İranlı nükleer bilim insanları ve askeri yetkililerin öldürülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu savundu. İsrail basınına konuşan kaynaklar ise İran’a saldırılarda Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve nükleer bilimciler gibi bazı isimlerin hedef alındığını iddia etti.
Devrim Muhafızları karargahı hedef alındı
İran devlet televizyonu, İsrail saldırılarında Tahran'daki Devrim Muhafızları karargahının vurulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonu: İsrail, Natanz Nükleer Tesisi'ni vurdu
İran devlet televizyonunun haberinde, Natanz Nükleer Tesisi'nin bulunduğu bölgede dumanların yükseldiği kaydedildi.
İran basını, İsrail’in İran’a devam eden saldırılarında Tebriz kenti ve diğer bazı bölgelerin de hedef alındığını bildirdi
İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR
İran devlet televizyonu, saldırıların yerleşim bölgelerini vurduğunu ve ölenler arasında çocukların da bulunduğunu bildirdi
04:40 PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından küresel petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla yüzde 7,40 artışla 74,49 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 7,86 yükselişle 73,39 dolara tırmandı.
BBC'nin haberine göre Haberin duyulmasının ardından Brent petrol ve NYMEX Light Sweet endeksleri yüzde 8'in üzerinde yükseldi. Habere göre yatırımcıların altın ve İsviçre frangı gibi güvenli liman varlıklara yönelmesiyle Cuma günü erken Asya işlemlerinde hisse senetleri düşüş yaşadı.
15 ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz
Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.
Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.
Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.
04:10 İSRAİL'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca jetin, İran’ın farklı bölgelerinde yer alan nükleer hedefler de dahil olmak üzere onlarca askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşamayı tamamladığı belirtildi. Açıklamada bugün İran'ın nükleer silah elde etmeye her zamankinden daha yakın olduğu savunuldu.
İSRAİL OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ
İsrail ordu radyosu, Savunma Bakanı Katz'ın İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini aktardı. Katz, "İsrail'in İran'a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor." ifadesini kullandı.
İsrail Ordu radyosu, İsrail hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Ulaştırma Bakanlığının Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'ndaki uçuşlardaki değişiklik durumu hakkında bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı. İran'ın çeşitli bölgelerinde çok sayıda askeri hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtilirken askeri hedeflerin, komutanların, karargahların ve nükleer tesislerin saldırıya uğradığı kaydedildi.