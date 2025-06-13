CANLI: İsrail, 200 uçakla İran'ı vurdu: Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

IRNA'nın haberine göre İran dini lideri Ali Hamaney İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarla kendisi için “acı ve ıstırap dolu” bir kader hazırladığını söyledi. Hamaney, Siyonist rejimin ağır bir cezayı beklemesi gerektiğini belirtti.

Hamaney, “Siyonist rejim, şeytani ve kanlı eliyle aziz ülkemizde bir suç işledi ve sivil yerleşim alanlarını hedef alarak kötü niyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu rejim, sert bir karşılık beklemelidir" dedi. Hamaney, saldırılarda bazı komutanların ve bilim insanlarının şehit edildiğini belirterek "Onların görevlerini halefleri ve meslektaşları derhal devralacaktır. Bu suçla, Siyonist rejim kendi kaderini acı ve ıstırap dolu bir sona mühürledi ve bunu mutlaka yaşayacaktır” diye konuştu.