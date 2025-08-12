Taylor Swift müjdeyi verdi

Forbes'a göre 1,6 milyar dolarlık servete sahip olan Taylor Swift, The Life of a Showgirl adını taşıyan 12. stüdyo albümünü duyurdu.

BBC'ye göre söylentiler, pazartesi sabahı Swift’in pazarlama ekibinin sosyal medyada “See you next era…” ifadesine atıfta bulunan 12 fotoğraflık bir paylaşım yapmasıyla başlamıştı.

Kısa süre sonra, şarkıcının erkek arkadaşı, Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce, Swift’in New Heights adlı podcast programına konuk olacağını doğruladı. Aynı saatlerde Swift’in resmi internet sitesinde bir geri sayım başlatıldı.

Albümün adı, Kelce’nin podcast’inden alınan bir klip ile sosyal medyada açıklandı ve eş zamanlı olarak Swift’in internet sitesinde ön siparişe sunuldu.

Ön sipariş veren dinleyicilere, albümün 13 Ekim’den önce kargolanacağı ancak bunun resmi çıkış tarihi olmadığı bilgisi verildi. Albümün yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Swift’in geçen yıl yayımlanan 11. albümü The Tortured Poets Department, Spotify’da “bir günde en çok dinlenen albüm” rekorunu kırmıştı.

İlk altı albümünün haklarını geri aldı

Swift, 2025’e görece sessiz bir başlangıç yaparken, mayıs ayında ilk altı albümünün haklarını geri aldığı duyuruldu. Bu gelişme, Swift’in müziğinin telif hakları üzerindeki uzun süreli mücadelesinin sona erdiğini gösterdi.

Orijinal kayıtlarının satılmasının ardından sanatçı, altı albümü yeniden kaydedeceğini açıklamıştı ve bu kayıtlar “Taylor’s Version” adıyla yayımlanmıştı. Şu ana kadar dört albüm yeniden piyasaya sürüldü.