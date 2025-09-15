ARA
Sabah satışa çıkmıştı! Hızlı teslim T10F stokları tükendi

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg’un yeni modeli T10F, bugün saat 10:00'da satışa çıkmıştı. Yapılan yeni açıklamayla hızlı teslim T10F stoklarının tükendiği bilgisi verildi. Ancak ön siparişler T10F konfigüratör üzerinden verilmeye devam ediyor.


Sabah satışa çıkmıştı! Hızlı teslim T10F stokları tükendi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, doğuştan elektrikli ikinci cihazı olan T10F'i bugün ön siparişe açtı. Mardin ve Urla tonlarıyla renk seçeneği 9'a çıkarılan modelin fiyat listesi bugün belli oldu. Ön ödemenin ardından, açıklanacak olan satış fiyatının ödenmesiyle satın alım işlemi tamamlanacak.

Togg'un ikinci cihazı T10F için ön sipariş süreci Türkiye'de bugün başlarken, Almanya için de takvim netleşti. T10F'in Almanya'daki ön sipariş süreci 29 Eylül tarihinde başlayacak. 

Hızlı teslim T10F stokları tükendi 

togg tarafından yapılan açıklamayla sabah satışa çıkan Hızlı teslim T10F stoklarının tükendiği duyuruldu. Ancak ön siparişler T10F konfigüratör üzerinden verilmeye devam ediyor. 

Sabah satışa çıkmıştı! Hızlı teslim T10F stokları tükendi -1

 

