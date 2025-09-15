KYK yurtlarında kahvaltı ve yemek ücretli mi? KYK aylık ücretlere yemek dahil mi?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, yurtlarda konaklamaya hak kazanan binlerce öğrenci için yeni bir araştırma süreci başladı. Öğrenciler, akademik yıl boyunca en önemli gider kalemlerinden biri olacak olan kahvaltı ve yemek ücretlerini araştırmaya başladı.

KYK yurtlarında kahvaltı ve yemek ücretli mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurtlarında barınan öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan beslenme hizmetleri hakkında bir açıklama yaptı. Buna göre, KYK yurtlarında öğrencilere sağlıklı, dengeli ve ekonomik beslenme imkanı sunuluyor.

Beslenme Sistemi ve Fiyatlar

Yurtlarda, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak lokanta ve kantinler bulunuyor. Sunulan yemeklerin fiyatları, piyasa ortalamasının en az yüzde 35 altında tutuluyor. Yemeklerin kalitesi ve hijyen şartları, yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından sürekli olarak denetleniyor. Ayrıca, öğrenciler yemekleri çoktan seçmeli menülerden tercih edebiliyor.

Günlük Beslenme Yardımı Miktarları

KYK yurtlarında kesin kayıtlı olarak barınan öğrencilere, beslenme ihtiyaçları için günlük bir yardım yapılıyor.

Günlük Toplam Beslenme Yardımı: 200,00 TL

Sabah Kahvaltısı: 65,00 TL

Akşam Yemeği: 135,00 TL

Öğrenciler, bu beslenme yardımlarını parmak izlerini okutarak kullanabiliyor. Bunun yanı sıra, yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere ise günlük 220,00 TL beslenme yardımı yapılıyor.