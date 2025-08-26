Trump'ın portföyü Fed'in kararına bağlı

ABD Hükümet Etik Bürosu’nun 19 Ağustos tarihli dosyasına göre, Trump eyalet, belediye ve şirket tahvillerinden oluşan geniş bir portföye yatırım yaptı.

Business Insider'ın haberine göre tahvil fiyatları genellikle faizlerin düşmesiyle yükseliyor.

Bu nedenle Fed’in faiz indirmesi durumunda Trump’ın portföyünün değer kazanması bekleniyor.

Trump uzun süredir Fed’i faizleri 300 baz puan indirerek yüzde 1,25–1,5 aralığına çekmeye çağırıyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, kendi hesaplamalarına bağlı kalıyor ve Trump’ın gümrük tarifelerinin enflasyonist etkisinin, faizleri sabit tutma kararında etkili olduğunu ifade ediyor.

Forbes’a göre yaklaşık 6 milyar dolarlık serveti bulunan Trump’ın tahvil yatırımları, toplam varlığının küçük bir bölümünü oluşturuyor.

Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda konuşan Powell’ın açıklamaları, eylülde faiz indiriminin gündeme gelebileceğine işaret etmişti.