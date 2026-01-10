Trump’tan kredi kartı çıkışı: Faizlere sınır istedi

ABD Başkanı Donald Trump, kredi kartı faiz oranlarına sınır getirilmesine yönelik harekete geçti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında yüzde 20-30 arasında veya daha yüksek faiz uygulayan kredi kartı şirketlerinin yaygınlaştığını belirtti.

Trump, "Kredi kartı şirketleri tarafından Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğimizi bildiririz." ifadesini kullandı.

20 Ocak tarihine vurgu yaptı

Trump, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"20 Ocak 2026 tarihinden itibaren, ABD Başkanı olarak kredi kartı faiz oranlarına bir yıllık yüzde 10'luk sınır getirilmesini talep ediyorum. Tesadüfen 20 Ocak tarihi, çok başarılı Trump yönetiminin birinci yıl dönümüne denk geliyor."