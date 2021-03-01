Salgın sürecinde kullanımı giderek yaygınlaşan video konferans platformu Zoom’da yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. ABD’nin Kaliforniya eyaletinin başkenti Sacramento’da, bir doktor ameliyat sırasında, Zoom’daki duruşmaya katıldı. Yargıç hastanın durumundan endişelendiğini belirterek duruşmayı erteledi.

BBC’nin haberine göre, Sacramento kentinde estetik cerrahı olan Scott Green, trafik cezasıyla ilgili çevrim içi düzenlenen duruşmaya ameliyat önlüğü, bonesi ve maskesiyle bağlandı.

Davayı yürüten yargıç Gary Link, “Yanılmıyorsam aktif olarak, ameliyathanenin ortasında bir hastaya hizmet sağlamakla meşgul bir sanık görüyorum. Bu doğru mu?” şeklinde şaşkınlığını dile getirdi.

Doktor Green, ameliyatta olduğunu doğrulayarak, duruşmaya katılmak için uygun olduğunu söyledi.

Yargıç ise hastanın durumundan endişelendiğini belirterek, Green’e müsaade etmedi ve duruşmayı erteledi.

ABD’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle mahkemelerdeki duruşmalar çevrim içi düzenleniyor.

Kedi filtresini kapatamayınca gündem olmuştu

Yine şubat ayında ABD’de Teksas 394. Bölge Mahkemesi tarafından Zoom üzerinden yapılan duruşmaya, avukatın ekranında yanlışlıkla kedi filtresiyle katılması sosyal medyada ilgi görmüştü.

Zoom uygulaması üzerinden yapılan duruşmada, avukat Ron Ponton’un yüzünün görünmesi gereken ekranda üzgün bakışlı bir kedi filtresi çıktı.

Ekrandaki kedi filtresini kaldırmakta zorlanan avukat, “Burada, yayındayım. Kedi değilim.” dedi. Asistanı yardımıyla filtreyi kaldırmaya çalışan Ponton, filtreyi kaldırmayı başaramayınca duruşmaya bu şekilde devam edebileceğini söyledi. Duruşmayı yürüten yargıç Roy Ferguson’un bu komik anları paylaştığı video sosyal medyada hızla yayıldı.