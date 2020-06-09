Enerji sektörüne yönelik çözümlere odaklanan Technix, yapay zekayı kullanarak sadece operasyonel yönetim süreçlerinin değil, riskin ve maliyetin de yönetilmesini sağlayacak yazılımlar geliştiriyor. Technix Genel Müdürü Murat Yılmaz, “Dijital enerji yönetimi, enerji verimliliği ve enerji ticareti alanlarında devam eden AR-GE projelerimizi ticarileştirmeyi ve yurtdışı piyasalara açılmayı hedefliyoruz” diyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Technix enerji sektöründe faaliyet gösteren lisanslı üretim, dağıtım ve tedarik firmalarının ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiren bir yazılım şirketi. Şirket, satış yönetimi, operasyon yönetimi, finans ve muhasebe yönetimi, ticaret yönetimi, santral üretim yönetimi gibi pek çok alanda yazılımlar geliştiriyor.

Eskiden olduğu gibi sadece üretimin veya tüketimin takip edilmesinin yetersiz kaldığı günümüz dünyasında, bu verinin piyasalarla entegre yorumunu yaparak yönetilmesini sağlayacak araçlar sunduklarını söyleyen Technix Genel Müdürü Murat Yılmaz, “Sadece operasyonel yönetim süreçlerinin değil, riskin ve maliyetin de yönetilmesini sağlayacak, enerji ticareti, enerji verimliliği, enerji optimizasyonu için karar destek bileşenleri geliştiriyoruz” diyor.

Şirket, yapay zeka çözümleri ile pek çok kritik iş adımının algoritmalarla yapılmasını sağlıyor. Technix Genel Müdürü Murat Yılmaz’la hem Technix’i hem de enerji sektörünü konuştuk.

Müşterilerinize verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Enerji sektörü, kendine has ihtiyaçları olan, ciddi şekilde regüle edilen ve geniş bir yelpazede uygulama alanları bulunan çok büyük bir sektör. Dolayısıyla çözümlerin de sektöre has geliştirilmesi gerekiyor. Sektör katılımcısı lisanslı üretim, dağıtım, tedarik firmalarının yazılım ihtiyaçlarına yönelik pek çok farklı ürün geliştirmiş durumdayız.

Sayax markasıyla sunduğumuz ana ürün ailesi, satış yönetimi, operasyon yönetimi, finans ve muhasebe yönetimi, ticaret yönetimi, santral üretim yönetimi gibi yönetim faaliyetlerini yürütmenizi sağlayan ürünler içeriyor. Bu ürünler, düzenleyici kurum EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) mevzuatına uygun ve piyasa işletmeni EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) / TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) gibi kurumlarla entegre çalışıyor.

Sektörde nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz?

Üretim, dağıtım ve tedarik firmaları yanında sektörün son yıllarda doğrudan katılımcısı haline dönüşen organize sanayi bölgeleri ve özellikle son kaynak tedarik tarifesine tabi yüksek tüketimli aboneler için de Sayax ismiyle dijital enerji yönetimi çözümleri geliştiriyoruz. Bu çözümlerin bir bileşeni olan IOT cihazları ile uzaktan takip hizmetleri sunuyoruz.

Eskiden olduğu gibi sadece üretimin veya tüketimin takip edilmesinin yetersiz kaldığı günümüz dünyasında, bu verinin piyasalarla entegre yorumunu yaparak yönetilmesini sağlayacak araçlar sunuyoruz. Sadece operasyonel yönetim süreçlerinin değil, riskin ve maliyetin de yönetilmesini sağlayacak, enerji ticareti, enerji verimliliği, enerji optimizasyonu için karar destek bileşenleri geliştiriyoruz. Yapay zeka çözümleri ile pek çok kritik iş adımının algoritmalarla yapılmasını sağlıyoruz. AR-GE merkezimizde ve GOSB Teknopark ofisimizde hem mevcut ürünlerimizi geliştirmeye hem de yeni projelerle, yeni ürünler üretmeye devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Enerji sektörü hem yapısı gereği hem de piyasa ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle çok dinamik bir sektör. Sürekli gelişim ve değişim içinde. Buna ayak uydurmak için biz de sürekli yeni projeler geliştiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde özellikle dağıtık enerji yönetimi, son tüketiciler için dijital enerji yönetimi, enerji verimliliği ve enerji ticareti alanlarında devam eden AR-GE projelerimizi ticarileştirmeyi ve yurtdışı piyasalara açılmayı hedefliyoruz.

Yurtdışında faaliyet gösteriyor musunuz?

Şimdilik ABD’ye AR-GE ihracatı yapıyoruz. Ancak kısa vadeli öncelikli hedefimiz, geliştirdiğimiz ürünleri başta Avrupa olmak üzere yurtdışı enerji piyasalarına da sunmak. Bunun için geçen yıl Hollanda’da bir şirket kurup çalışmalara başladık. Ürünlerimizi yurtdışı piyasalardaki mevzuata uygun hale getiriyoruz. Salgın nedeniyle bir süre aksamış olsa da bu yıl yurtdışı projelerimize odaklanmayı hedefliyoruz. Bu konuda firmamıza yatırım düşünen bazı yatırımcılarda bulunuyor. Görüşmelerimiz devam ediyor.

2019 yılında ne kadar büyüdünüz? 2020 sonuna kadar hedefiniz nedir?

Önceki yıl enerji sektörü açısından, artan enerji maliyetleri nedeniyle pek parlak bir yıl geçirmedi. Biz de bu dönemi AR-GE projelerimize odaklanarak geçirdik. 2019 yılında üzerinde çalıştığımız AR-GE projelerimizden bazılarını ticarileştirerek yeni ürünlerimizi piyasaya sunmaya başladık.

Bu yeni ürünler ve sektördeki nispi düzelmeyle birlikte 2019 yılını yüzde 219 gibi yüksek bir büyümeyle tamamladık. Bu yıl hedefimiz bundan da büyük bir büyüme oranı yakalamak ancak salgın nedeniyle biraz belirsizlik hakim.

e-Dönüşüm konusunda verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz?

Enerji sektöründe faturalama, sektör özel ve biraz farklı bir süreçle yürütülüyor. Bir tedarikçi firmanın süreci, sayaçların dağıtım şirketleri tarafından okunması, EPİAŞ’a bildirilmesi, EPİAŞ’tan alınan bu sayaç verileri üzerinde pek çok kontrol ve düzeltme sonrasında yine farklı pek çok tarife ve satış yöntemi ile fatura oluşturulması gerekiyor. Bu aşamaya kadar tüm süreç Sayax ürünümüz üzerinde yürütülüyor. Ardından bu faturalar Sayax e-Dönüşüm adaptörü kullanılarak çözüm ortağı olduğumuz entegratörler aracılığı ile GİB’e ve müşteriye ulaştırılıyor.

“QNB EFİNANS TECRÜBESİNDEN YARARLANIYORUZ”

“QNB eFinans’la çözüm ortağıyız. Sayax ürünü kullanan müşterilerimiz doğrudan QNB eFinans sistemine entegre çalışabiliyorlar. Tüm faturalar Sayax ve QNB eFinans sistemleri arasında kurulmuş entegrasyon üzerinden GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) ve müşterilere iletilebiliyor, gelen faturalar sisteme işlenebiliyor. Buraya kadar zaten olması gereken hizmeti birlikte sorunsuz sunuyoruz. Bununla birlikte QNB eFinans’la iş birliğimizin sağladığı en önemli katkı, firmanın enerji sektörü özelinde sahip olduğu tecrübe ve sunduğu özel paketler. Enerji sektöründe oluşturulan faturalarda mevzuat gereği bulunması gereken pek çok özel kalem ve bilgilendirme zorunluluğu yanında, sadece enerji faturalarında bulunan Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, TRT payı gibi özel fonlar bulunuyor. QNB eFinans’la bu konuda yaptığımız ortak çalışmalarla enerji firmaları için özellikle sektöre özel fatura tasarımları ve mevzuata uygun fatura oluşturulması konusunda hızlı çözümler sunabiliyoruz. “