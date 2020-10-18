SAP Türkiye, bugün bin 430’un üzerinde şirketin dijitalleşme yolculuğunda en yakın iş ortağı olarak çalışıyor. SAP Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı, “Çözümlerimizle Türkiye’deki kurumların dijital dönüşümünün merkezinde olmaya devam edeceğiz” diyor.

Burcu Tuvay

SAP, bugün dünyada özel sektör ve kamu sektöründen 440 binden fazla kuruma çözümleriyle destek oluyor. Forbes Global’deki 2 bin şirketin yüzde 92’si, dünyanın en değerli 100 markasının 98’i ve dünyanın en yeşil/çevreye duyarlı şirketlerin yüzde 97’si SAP’nin yazılımlarını kullanıyor. SAP Türkiye ise bugün bin 430’un üzerinde şirketin dijitalleşme yolculuğunda iş ortağı olarak çalışıyor.

Türkiye’de yıllık ciroya göre en büyük 10 şirketin 8’i iş süreçlerini, en büyük 10 bankanın 9’u ve Borsa İstanbul listesinin en tepesindeki şirketlerin yüzde 85’den fazlası iş süreçlerini SAP çözümleri ile yönetiyor.

SAP Danışmanlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Benlidayı, “SAP’nin globalde Türkiye’yi hızlı büyüme gösteren pazarlardan biri olarak gördüğünü de belirtmek isterim. SAP olarak çözümlerimizle Türkiye’deki kurumların dijital dönüşümünün merkezinde olmaya devam edeceğiz” diyor.

Benlidayı, sorularımızı şöyle yanıtladı:

SAP Türkiye olarak faaliyetlerinizden kısaca bahseder misiniz?

Akıllı İşletmeler kavramından gücünü alan bir deneyim şirketi olan SAP, tüm sektörlerde her ölçekteki şirketin iş süreçlerini en iyi şekilde yürütmesine destek oluyor. SAP Türkiye olarak biz de öğrenen makineler, nesnelerin interneti ve gelişmiş analitik teknolojilerimizle, şirketlerin akıllı işletmelere dönüşmesine yardımcı oluyoruz.

Bulut bilişim, büyük veri yönetimi, yapay zekâ gibi yüksek teknolojileri kullanarak işletmelerin daha hızlı inovasyon yapmalarına olanak tanıyoruz. Bugün dünyada özel sektör ve kamu sektöründen 440 binden fazla kurumun kârlı bir şekilde faaliyet göstermesine, değişimlere uyum sağlamasına ve rekabette fark yaratmasına yardımcı oluyoruz.

Bunun yanı sıra her ne kadar bir teknoloji şirketi olsak da çözümlerimiz bugün hayatın hemen hemen her alanında kullanılıyor. Bulut sistemleri, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi, satın alma, otomasyon çözümleri, iş zekâsı, teknoloji altyapı bileşenleri alanlarında da teknolojiler sunuyoruz.

Türkiye’de ulaştığınız büyüklük hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’de bugün bin 430’un üzerinde şirketin dijitalleşme yolculuğunda en yakın iş ortağı olarak çalışmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya aralıksız devam ediyoruz. 60’ın üzerinde yerel ve global iş ortağıyla birlikte 4 binin üzerinde danışmanın dâhil olduğu büyük bir eko-sistem olarak şirketlere ürün ve servislerimizi sunuyoruz.

Bu kapsamda Türkiye’de yıllık ciroya göre en büyük 10 şirketin 8’i iş süreçlerini, en büyük 10 bankanın 9’u ve Borsa İstanbul listesinin en tepesindeki şirketlerin yüzde 85’den fazlası iş süreçlerini SAP çözümleri ile yönetiyor. Türkiye bizim için önemli ülkelerden bir tanesi.

Bu anlamda Türkiye’nin gelişmesini destekliyoruz. SAP’nin sadece 20 ülkede bulunun AR-GE merkezinden bir tanesi Türkiye’de bulunuyor. Bu anlamda Türkiye’de bir inovasyon ve geliştirme merkezi kuran ilk global yazılım şirketiyiz.

Bu AR-GE merkezinde ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Teknopark İstanbul’daki SAP Geliştirme Merkezi’miz SAP’nin büyük veri çözümlerinin geliştirildiği dünyadaki dört geliştirme merkezinden biri. Burada 40’ın üzerinde yazılımcı, SAP’nin tüm dünyada kullanılan büyük veri çözümünün en önemli bileşenlerini kodluyor.

Türk mühendisler tarafından kodlanan bu çözümler SAP’nin global ürün portföyüne ekleniyor ve tüm dünyaya Türkiye’den yazılım ihracatı yapılıyor. Büyük veri çözümümüzün çekirdeğini oluşturan bu ürünümüz SAP’nin tüm dünyadaki müşterilerinin kullanımı için global ürün portföyümüzde yer alıyor.

Şirketlere dijital dönüşüm konusunda ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Geçen yıl dünyanın önde gelen analiz şirketlerinden Forrester Consulting ile gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre şirketlerin yüzde 93’ü dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmak için yenilikçi teknolojilerin kilit rol oynadığını düşünüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle değişen konjonktür nedeniyle bu oranın yüzde 100’lere yaklaşacağını düşünüyoruz. Bu anlamda şirketlerin ihtiyaçlarını yakından gözlemliyoruz ve ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyoruz.

Pandemi dönemine özel çözümler geliştirdiniz mi?

Koronavirüs salgının ilk dönemlerinde tedbir amaçlı evden çalışma modelini benimseyen firmaların çalışanlarıyla kesintisiz ve güvenilir bir ilişki kurabilmesine yardımcı olmak amacıyla Qualtrics’in Remote Work Pulse (Uzaktan Çalışma Modeli) çözümümüzü ücretsiz kullanıma açtık.

Bu çözüm sayesinde şirketler çok hızlı bir şekilde çalışanların durumunu, evden çalışma kültürüne nasıl adapte olduklarını, bu alandaki eksiklikleri anketlerle ölçebildi ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapabildi.

Bunun yanı sıra yine bu dönemde 190’ı aşkın ülkede 4 milyondan fazla tedarikçiye ve 3,21 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip dünyanın en geniş iş ağının bir parçası olan Ariba Discovery’yi 2020’nin sonuna kadar ücretsiz kullanıma açtık. Böylece satın alım yapmak isteyen kurumlar acil ihtiyaçları olan ürün ve servisleri sistem üzerinden paylaşarak uygun tedarikçiler ile hızlı bir şekilde iletişim kurabiliyor.

Türkiye pazarında bu yıl büyüme hedefleriniz neler?

SAP olarak 2019’da gelir ve kâr hedeflerimizin tamamına ulaştık. Globalde toplam gelirimiz yıldan yıla yüzde 12 artarak 27,55 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk altı ayında ise faaliyet nakit akışını yüzde 41, serbest nakit akışını ise yüzde 59 artırma başarısı gösterdik.

Toplam gelirimiz yıldan yıla yüzde 2 artışla 6,74 milyar Euro’ya yükseldi. Bölgesel gelir performansımıza baktığımızda ise SAP, Türkiye’nin de içinde bulunduğu EMEA bölgesinde sağlam bir performans gösterdi.

EMEA bölgesi genelinde bulut ve yazılım geliri yüzde 3 arttı. SAP’nin globalde Türkiye’yi hızlı büyüme gösteren pazarlardan biri olarak gördüğünü de belirtmek isterim. Türkiye’deki büyümemiz de yılın ilk altı ayında global büyümemizle paralel oldu.

SAP olarak çözümlerimizle Türkiye’deki kurumların dijital dönüşümünün merkezinde olmaya devam edeceğiz. Kovid-19’a rağmen yılın ilerleyen dönemi için gerek global ölçekte olsun gerekse Türkiye açısından olsun hedeflerimizde bir değişiklik olmadı, büyümemiz aynı şekilde devam edecek.