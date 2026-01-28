ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 ATA AÖF sınav takvimi

10-11 Ocak tarihlerindeki Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, notlarını yükseltmek veya kaldığı dersleri geçmek isteyen binlerce öğrenci için süreç netleşti.
İşte 2025-2026 Güz Dönemi bütünleme sınavlarına dair tüm kritik detaylar:
1 ATA AÖF Bütünleme Sınav Takvimi ve Saatleri
ATA AÖF bütünleme sınavları 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde, hafta sonu boyunca üç ayrı oturumda gerçekleştirilecektir. Sınavların başlangıç saatleri şu şekilde planlanmıştır:
I. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi – 09.30
II. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi – 14.00
III. Oturum: 15 Şubat 2026 Pazar – 09.30
Sınav Giriş Belgeleri Hakkında
Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmamıştır. ATA AÖF geleneğine göre bu belgelerin, sınav gününden yaklaşık bir hafta önce erişime açılması öngörülmektedir.
Nereden Alınır? Öğrenciler; T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi detayları içeren belgelerine ulaşabilecekler.
Önemli Uyarı: Sınav günü belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanınızda bulundurmanız zorunludur. Fotoğrafı net olmayan veya üzerinde tahrifat yapılmış belgeler geçersiz sayılacaktır.
Başarı Notu Hesaplama Hatırlatması
Bütünleme sınavına girecek öğrenciler için sistemin işleyişi şu şekildedir:
Etki Oranı: Bütünleme sınavı puanı, o dersin final sınavı puanının yerine geçer. Başarı notuna katkısı ise ara sınavın (vize) %30'u ve bütünleme sınavının %70'i alınarak hesaplanır.
4 Yanlış 1 Doğru: Sınavlarda uygulanan 4 yanlışın 1 doğruyu götürme kuralı bütünleme aşamasında da devam etmektedir. Bu nedenle netlerinizin düşmemesi için emin olmadığınız soruları işaretlememeniz önerilir.