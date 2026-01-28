ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 ATA AÖF sınav takvimi

Sınav Giriş Belgeleri Hakkında

Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmamıştır. ATA AÖF geleneğine göre bu belgelerin, sınav gününden yaklaşık bir hafta önce erişime açılması öngörülmektedir.

Nereden Alınır? Öğrenciler; T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi detayları içeren belgelerine ulaşabilecekler.

Önemli Uyarı: Sınav günü belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanınızda bulundurmanız zorunludur. Fotoğrafı net olmayan veya üzerinde tahrifat yapılmış belgeler geçersiz sayılacaktır.