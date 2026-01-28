ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 ATA AÖF sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için final heyecanının ardından şimdi de telafi niteliğindeki bütünleme sınavı maratonu başlıyor. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 ATA AÖF sınav takvimi


ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2026 ATA AÖF sınav takvimi

10-11 Ocak tarihlerindeki Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, notlarını yükseltmek veya kaldığı dersleri geçmek isteyen binlerce öğrenci için süreç netleşti.

İşte 2025-2026 Güz Dönemi bütünleme sınavlarına dair tüm kritik detaylar:

1 ATA AÖF Bütünleme Sınav Takvimi ve Saatleri

ATA AÖF Bütünleme Sınav Takvimi ve Saatleri

ATA AÖF bütünleme sınavları 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde, hafta sonu boyunca üç ayrı oturumda gerçekleştirilecektir. Sınavların başlangıç saatleri şu şekilde planlanmıştır:

I. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi – 09.30

II. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi – 14.00

III. Oturum: 15 Şubat 2026 Pazar – 09.30

 

 

 

Sınav Giriş Belgeleri Hakkında

Sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmamıştır. ATA AÖF geleneğine göre bu belgelerin, sınav gününden yaklaşık bir hafta önce erişime açılması öngörülmektedir.

Nereden Alınır? Öğrenciler; T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi detayları içeren belgelerine ulaşabilecekler.

Önemli Uyarı: Sınav günü belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanınızda bulundurmanız zorunludur. Fotoğrafı net olmayan veya üzerinde tahrifat yapılmış belgeler geçersiz sayılacaktır.

Başarı Notu Hesaplama Hatırlatması

Bütünleme sınavına girecek öğrenciler için sistemin işleyişi şu şekildedir:

Etki Oranı: Bütünleme sınavı puanı, o dersin final sınavı puanının yerine geçer. Başarı notuna katkısı ise ara sınavın (vize) %30'u ve bütünleme sınavının %70'i alınarak hesaplanır.

4 Yanlış 1 Doğru: Sınavlarda uygulanan 4 yanlışın 1 doğruyu götürme kuralı bütünleme aşamasında da devam etmektedir. Bu nedenle netlerinizin düşmemesi için emin olmadığınız soruları işaretlememeniz önerilir.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL