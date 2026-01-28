AGS ne zaman açıklanır? MEB AGS 10 bin öğretmen atama başvuru sonuçları

2025 MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) puanlarıyla yapılan bu tarihi başvuruların ardından, adayların gözü şimdi hazırlık eğitimine hak kazananların ilan edileceği sonuç tarihine kilitlenmiş durumda.
Milli Eğitim Akademisi’nin ilk öğrencileri olacak öğretmen adayları için kritik eşik aşıldı. 20-27 Ocak tarihleri arasında alınan başvuruların ardından, şimdi on binlerce adayın gözü kulağı 30 Ocak’ta yapılacak resmi açıklamada. 2025 MEB-AGS puanı 50 ve üzerinde olan adaylar arasından yapılacak seçimle, Türk eğitim sisteminde yeni bir dönem resmen başlamış olacak
Sonuç İlanı ve Sorgulama
Hazırlık eğitimine hak kazanan asil ve yedek aday listeleri, 30 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını şu adreslerden takip edebilecek:
Kontenjan ve Yerleştirme Dinamikleri
Toplam 10 bin öğretmen adayının alınacağı bu süreçte yerleştirmeler şu kriterlere göre yapılacak:
Puan Üstünlüğü ve Kura: Yerleştirmeler tamamen MEB-AGS puanına göre yapılacak. Puanların eşit olması durumunda ise hak sahipleri bilgisayar kurası ile belirlenecek.
Yedek Adaylar: Kontenjanın %10’u kadar yedek aday belirlenecek. Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine bu listeden sırasıyla alım yapılacak.
Resen Yerleştirme: Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, eğitim ve uygulama merkezlerine Bakanlıkça resen (doğrudan) atanabilecek.
En Çok Kontenjan Ayrılan Branşlar
Öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu alanlar, akademinin ilk dönem kontenjanlarına da yansıdı:
|Branş
|Kontenjan Sayısı
|Sınıf Öğretmenliği
|2.816
|Özel Eğitim
|1.798
|İngilizce
|801
|Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
|762
|Okul Öncesi
|653
Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler
Başvuruların onay ve ret işlemleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tamamlandı. Adayların, başvurularının durumunu sistem üzerinden son kez kontrol etmeleri ve 30 Ocak'taki ilanın ardından belirtilen süreler içinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, süresi içinde yapılmayan başvurular hak kaybına yol açacak ve yerlerine yedek listeden aday çağrılacaktır.