AGS ne zaman açıklanır? MEB AGS 10 bin öğretmen atama başvuru sonuçları

Kontenjan ve Yerleştirme Dinamikleri

Toplam 10 bin öğretmen adayının alınacağı bu süreçte yerleştirmeler şu kriterlere göre yapılacak:

Puan Üstünlüğü ve Kura: Yerleştirmeler tamamen MEB-AGS puanına göre yapılacak. Puanların eşit olması durumunda ise hak sahipleri bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Yedek Adaylar: Kontenjanın %10’u kadar yedek aday belirlenecek. Asıl adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine bu listeden sırasıyla alım yapılacak.

Resen Yerleştirme: Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, eğitim ve uygulama merkezlerine Bakanlıkça resen (doğrudan) atanabilecek.