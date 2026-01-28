İŞKUR TYP alımı başvurusu ne zaman? 2026 TYP başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek binlerce aday için 2. dönem hazırlıkları hız kazandı. 2 Şubat 2026’da başlayacak yeni dönem öncesinde, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar Adana’dan İstanbul’a, Ankara’dan İzmir’e kadar pek çok ilde başvuruları kabul etmeye devam ediyor.
İŞKUR TYP Başvuru Adımları
Başvurular yalnızca dijital ortamda, İŞKUR’un portalı üzerinden bireysel üyelikle yapılabilmektedir:
Sisteme Giriş: esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Eğer üyeliğiniz yoksa e-Devlet üzerinden saniyeler içinde kayıt olabilirsiniz.
Arama Filtreleri: "Online İşlemler" sekmesinden "Toplum Yararına Programlar" kısmına girin.
Hızlı Arama: "Uygulama Alanı" kısmına "MEB Temizlik" veya "MEB Güvenlik" yazarak ilinizdeki güncel ilanları listeleyebilirsiniz.
Kontrol: İlan detaylarındaki TYP numarası, başlangıç-bitiş tarihlerini ve ikamet şartını mutlaka kontrol ederek başvurunuzu onaylayın.
TYP İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Sonuçlar Nasıl ve Nereden Öğrenilir?
TYP kapsamında personel alımları genellikle Noter Huzurunda Kura yöntemiyle yapılmaktadır.
İl/İlçe Müdürlükleri: Kura sonuçları, başvuru yaptığınız ilin veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesinde liste halinde yayımlanır.
Sorgulama: Bazı iller sonuçları T.C. Kimlik Numarası ile sorgulanabilen özel bir ekran üzerinden paylaşırken, bazıları ise PDF listesi olarak ilan etmektedir.
Adaylar İçin Kritik Notlar
İkamet Şartı: TYP ilanlarına başvurabilmek için ilan edilen ilçe veya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanız zorunludur. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri baz alınır.
Güvenlik Görevlisi Şartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, güncel ve geçerli bir "Özel Güvenlik Kimlik Kartı"na sahip olmaları gerekmektedir.
Onay Süreci: Başvurunuzu yaptıktan sonra sistemdeki "Başvurularım" kısmından işlemin onaylanıp onaylanmadığını takip etmeniz sorumluluğunuzdadır.