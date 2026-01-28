İŞKUR TYP alımı başvurusu ne zaman? 2026 TYP başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek binlerce aday için 2. dönem hazırlıkları hız kazandı. 2 Şubat 2026’da başlayacak yeni dönem öncesinde, İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlar Adana’dan İstanbul’a, Ankara’dan İzmir’e kadar pek çok ilde başvuruları kabul etmeye devam ediyor.