EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM Engelli memur alımı kura çekimi ne zaman?

ÖSYM tarafından yürütülen 2026 EKPSS tercih süreci 19 Ocak'ta tamamlandı ve on binlerce aday şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Henüz resmi bir gün ilan edilmemiş olsa da, kurumun geçmiş yerleştirme takvimleri ve değerlendirme süreçleri bu bekleyişe dair önemli ipuçları veriyor.

İşte EKPSS tercih ve yerleştirme sonuçlarına dair güncel tablo:

Tahmini Açıklanma Tarihi

ÖSYM yerleştirme sonuçlarını genellikle tercih işlemlerinin bitişinden itibaren 2 hafta içinde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu doğrultuda yapılan hesaplamalar şu tarihlere işaret ediyor:

Şubat Ayının İlk Haftası: 19 Ocak’ta sona eren tercihlerin ardından, sonuçların 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında açıklanması en güçlü ihtimal olarak görülüyor.

Geçmiş Dönem Kıyaslaması: Geçtiğimiz yıl tercihler 27 Ocak'ta bitmiş, sonuçlar ise yaklaşık 16 gün sonra, 12 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim işlediği takdirde Şubat başında yerleştirme işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Sürecin işleyişi ve kritik detaylar şöyledir:

1. Eğitim Durumuna Göre Öncelik Sıralaması

Kura usulü yerleştirmelerde adaylar tek bir havuzda değil, iki aşamalı bir öncelik sistemine göre değerlendirilir:

Birinci Öncelik: İlköğretim veya ortaokul mezunları.

İkinci Öncelik: İlkokul mezunları.