EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM Engelli memur alımı kura çekimi ne zaman?

EKPSS kura yerleştirme sürecinde ilköğretim ve ortaokul mezunları ile ilkokul mezunları arasındaki öncelik hiyerarşisi, 657 sayılı Kanunun 41. maddesi ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde çok net bir şekilde belirlenmiştir. Bu sistem, eğitim seviyesi biraz daha yüksek olan adaylara haklı bir öncelik tanırken, kontenjanların boş kalması durumunda diğer adaylara da kapıyı açmaktadır.
ÖSYM tarafından yürütülen 2026 EKPSS tercih süreci 19 Ocak'ta tamamlandı ve on binlerce aday şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Henüz resmi bir gün ilan edilmemiş olsa da, kurumun geçmiş yerleştirme takvimleri ve değerlendirme süreçleri bu bekleyişe dair önemli ipuçları veriyor.
İşte EKPSS tercih ve yerleştirme sonuçlarına dair güncel tablo:
Tahmini Açıklanma Tarihi
ÖSYM yerleştirme sonuçlarını genellikle tercih işlemlerinin bitişinden itibaren 2 hafta içinde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu doğrultuda yapılan hesaplamalar şu tarihlere işaret ediyor:
Şubat Ayının İlk Haftası: 19 Ocak’ta sona eren tercihlerin ardından, sonuçların 2-6 Şubat 2026 tarihleri arasında açıklanması en güçlü ihtimal olarak görülüyor.
Geçmiş Dönem Kıyaslaması: Geçtiğimiz yıl tercihler 27 Ocak'ta bitmiş, sonuçlar ise yaklaşık 16 gün sonra, 12 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu yıl da benzer bir takvim işlediği takdirde Şubat başında yerleştirme işlemleri tamamlanmış olacaktır.
Sürecin işleyişi ve kritik detaylar şöyledir:
1. Eğitim Durumuna Göre Öncelik Sıralaması
Kura usulü yerleştirmelerde adaylar tek bir havuzda değil, iki aşamalı bir öncelik sistemine göre değerlendirilir:
Birinci Öncelik: İlköğretim veya ortaokul mezunları.
İkinci Öncelik: İlkokul mezunları.
2. Kura ve Yerleştirme Algoritması
Sistem, boş kadroları doldururken şu adımları izler:
Önce İlköğretim/Ortaokul: İlk kura çekimi ilköğretim/ortaokul mezunu adaylar arasında yapılır. İsmi kurada çıkan aday, tercihlerine bakılarak boş olan en üst sıradaki kadrosuna yerleştirilir. Eğer adayın tercihlerinin tamamı dolmuşsa yerleştirilemez.
Kadroların Boş Kalması Şartı: İlkokul mezunları için kura işlemi ancak ilköğretim/ortaokul mezunlarının yerleştirme işlemi bittikten sonra, hala boş kadro kalmışsa başlar.
İlkokul Mezunları İçin Süreç: Boş kalan sınırlı sayıdaki kadrolara, ilkokul mezunu adaylar arasından kura çekilerek aynı yöntemle yerleştirme yapılır.
3. Kritik İstisna: 11. Dereceli Kadrolar
Tercih kılavuzunda yer alan bazı özel kadro dereceleri ilkokul mezunları için tamamen kapalıdır:
657 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca, 11. dereceli kadrolar için ilkokul mezunları tercih yapamaz. Bu adaylar 11. dereceli bir kadroyu tercih etseler dahi, kura sistemine bu tercihleri dahil edilmez.
Özetle Adayı Ne Bekliyor?
Eğer ilköğretim/ortaokul mezunuysanız, yerleşme şansınız ilkokul mezunlarına göre çok daha yüksektir çünkü sistem önce sizi yerleştirir. İlkokul mezunu adaylar için ise yerleşme ihtimali, ilköğretim mezunlarından artan "artık" kadrolara bağlıdır.