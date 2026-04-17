Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk Sınav Giriş Belgesi ve Sorgulama

Sınava katılım için zorunlu olan belgelerle ilgili süreç şöyle:

Belge Yayın Tarihi: Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav gününden en az 7 gün önce (yaklaşık 19 Nisan civarı) erişime açılacak.

Nereden Alınır? Öğrenciler ve veliler, giriş belgelerini meb.gov.tr üzerinden veya e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla temin edebilecekler.

Onay Süreci: Giriş belgelerinin okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sınav günü yanlarında bu mühürlü belgeyi ve geçerli bir kimlik kartını bulundurmaları şarttır.

Sınav Kapsamı Hakkında Önemli Notlar

Değerlendirme: Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle stratejik davranmak ve emin olunmayan soruları boş bırakmak puan avantajı sağlayabilir.

Müfredat: Sorular, öğrencilerin kendi sınıf seviyelerine uygun olarak; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (Lise kademesinde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) derslerinden hazırlanmaktadır.