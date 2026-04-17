Bursluluk sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 bursluluk sınavı ne zaman?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin mali destek almak amacıyla ter dökeceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için takvim netleşmiş durumda.
2026 İOKBS Sınav Takvimi
MEB'in resmi açıklamasına göre sınav süreci şu şekilde işleyecek:
Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026, Pazar
Sınav Saati: 10:00 (Tek oturum)
2026 İOKBS Sınav İçeriği ve Süre Bilgisi
Bu yılki sınav formatında öğrencileri şu yapı bekliyor:
Soru Sayısı: Tüm sınıf düzeylerinde adaylara 80 soru yöneltilecek.
Sınav Süresi: Bu 80 soruyu cevaplamak için adaylara tam 100 dakika süre tanınacak.
Sınav Bitiş Saati: Sınav, aksi bir durum olmadıkça saat 11:40'ta sona erecek.
Bursluluk Sınav Giriş Belgesi ve Sorgulama
Sınava katılım için zorunlu olan belgelerle ilgili süreç şöyle:
Belge Yayın Tarihi: Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, sınav gününden en az 7 gün önce (yaklaşık 19 Nisan civarı) erişime açılacak.
Nereden Alınır? Öğrenciler ve veliler, giriş belgelerini meb.gov.tr üzerinden veya e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla temin edebilecekler.
Onay Süreci: Giriş belgelerinin okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin sınav günü yanlarında bu mühürlü belgeyi ve geçerli bir kimlik kartını bulundurmaları şarttır.
Sınav Kapsamı Hakkında Önemli Notlar
Değerlendirme: Bursluluk sınavında 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu nedenle stratejik davranmak ve emin olunmayan soruları boş bırakmak puan avantajı sağlayabilir.
Müfredat: Sorular, öğrencilerin kendi sınıf seviyelerine uygun olarak; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler (Lise kademesinde Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler) derslerinden hazırlanmaktadır.