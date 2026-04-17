TUS taban puanları açıklandı mı? TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından 15 Nisan 2026 tarihinde ilan edilen 2026-TUS 1. Dönem sonuçlarının ardından, uzmanlık eğitimi için en kritik aşama olan tercih süreci hekimlerin gündemine oturdu. Geçmiş yılların verileri ve ÖSYM'nin genel işleyişi, tercih maratonunun ne zaman başlayacağına dair güçlü ipuçları veriyor.
2026 TUS 1. Dönem Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
Henüz ÖSYM tarafından resmi bir tercih takvimi yayımlanmamış olsa da, geçmiş yıl uygulamaları bir projeksiyon sunmaktadır:
Geçmiş Yıl Verisi: 2025 yılında sonuçlar 18 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise yaklaşık bir ay sonra 21-27 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.
2026 Öngörüsü: Bu gelenek göz önüne alındığında, 2026-TUS 1. Dönem tercihlerinin Mayıs ayının üçüncü veya dördüncü haftasında (yaklaşık 18-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında) başlaması kuvvetle muhtemel görülmektedir.
Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?
Tercih süreci başladığında adaylar işlemlerini tamamen dijital ortamda gerçekleştirecek:
Platform: Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.
Kontenjan Sayısı: Adayların en fazla 30 tercih yapma hakkı bulunuyor.
Kılavuz Takibi: Tercih ekranı açılmadan hemen önce ÖSYM tarafından yayımlanacak olan "Kontenjan ve Tercih Kılavuzu", hastane kapasitelerinden özel şartlara kadar tüm detayları içerecek.
Tercih Dönemi İçin Stratejik Notlar
Tercih ekranı açılana kadar geçen bu süreyi verimli kullanmak adına şu noktalar önem taşıyor:
Kadro Türlerini İnceleyin: YÖK kadroları, Sağlık Bakanlığı adına üniversite hastanelerinde açılan kadrolar (SBA) ve yabancı uyruklu kontenjanları arasındaki farkları (maaş, nöbet, özlük hakları) iyi analiz etmelisiniz.
Puan ve Sıralama Dengesi: 2026 sınavının zorluk derecesine göre oluşan yeni sıralamalarınızı, geçtiğimiz yılın taban puanlarıyla kıyaslarken branşlardaki kontenjan artış veya azalışlarını da hesaba katmalısınız.
Dil Şartı: Tercih yapabilmek için gerekli olan yabancı dil (YDS/TIPDİL/e-YDS) baraj puanının (50 puan) sisteme işlenmiş olduğundan emin olunmalıdır.