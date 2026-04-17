2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yeni Emekliler: Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilik dilekçesini bayramın içinde bulunduğu ayın başına kadar vermiş olmak gerekiyor. 1 Mayıs 2026 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu 4.000 TL'lik ikramiyeyi alabilecekler.

Başvuru Şartı: İkramiyeler için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur; sistemde kayıtlı olan maaş hesabınıza otomatik olarak yatırılacaktır.

Kesinti Durumu: Bayram ikramiyeleri, kişinin borcu veya icrası olsa dahi (nafaka borçları hariç tutulabilir) bankalar tarafından haczedilemez ve kesintiye uğratılamaz.