2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı ödemelerinin tamamlanmasının ardından, yaklaşık 16.5 milyon emeklinin gözü yılın ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ödemelerine çevrildi. Peki 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ekonomist
2026 Kurban Bayramı yaklaşırken, 16.5 milyon emeklinin merakla beklediği ikramiye takvimi ve tutarları üzerindeki belirsizlikler, Ramazan Bayramı uygulamaları referans alınarak netleşmeye başladı.

2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

2026 Kurban Bayramı İkramiye Tutarı

Yıl başında yapılan düzenleme ile bayram ikramiyeleri için belirlenen rakam bu bayramda da değişmiyor:

Ödenecek Tutar: 4.000 TL

Kapsam: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar (hisse oranları nispetinde), şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar bu ödemeden yararlanacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Tahmini Ödeme Takvimi: 21 Mayıs'ta Başlıyor mu?

Ramazan Bayramı'ndaki ödeme rutini (bayramdan 6 gün önce başlama kriteri) esas alındığında, Kurban Bayramı için de benzer bir takvim öngörülüyor:

2026 Kurban Bayramı Başlangıcı: 27 Mayıs Çarşamba

Beklenen Ödeme Başlangıcı: 21 Mayıs 2026 Perşembe

ÖSYM ve SGK'nın geleneksel ödeme protokolüne göre, ödemelerin şu sıralamayla yapılması beklenmektedir:

SSK Emeklileri: Tahsis numarasının son hanesine göre 21-23 Mayıs arası.

Bağ-Kur Emeklileri: 24 Mayıs civarı.

Emekli Sandığı (Memur Emeklileri): 25 Mayıs civarı.

Yeni Emekliler: Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilik dilekçesini bayramın içinde bulunduğu ayın başına kadar vermiş olmak gerekiyor. 1 Mayıs 2026 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu 4.000 TL'lik ikramiyeyi alabilecekler.

Başvuru Şartı: İkramiyeler için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur; sistemde kayıtlı olan maaş hesabınıza otomatik olarak yatırılacaktır.

Kesinti Durumu: Bayram ikramiyeleri, kişinin borcu veya icrası olsa dahi (nafaka borçları hariç tutulabilir) bankalar tarafından haczedilemez ve kesintiye uğratılamaz.

 
