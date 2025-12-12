ARA
Vergi Denetleme Kurulu 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek! İşte başvuru tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kamu hizmetine kazandıracağı yeni personel için önemli bir alım duyurusu yaptı. Kurum, yayımladığı ilan ile 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. İşte başvuru tarihleri


Vergi Denetleme Kurulu 250 müfettiş yardımcısı istihdam edecek! İşte başvuru tarihleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, önemli bir personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum, toplamda 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı istihdam edecek.

Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı Detayları

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre alım detayları ve takvimi şöyledir:

DetayAçıklama
İstihdam Sayısı250 Vergi Müfettiş Yardımcısı
Eğitim Alanlarına Göre Dağılım* 200 kişi: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları
 * 50 kişi: Mühendislik Fakülteleri mezunları
Başvuru Tarihleri9 - 18 Mart 2026
Başvuru KanalıHazine ve Maliye Bakanlığı resmi internet sitesi: https://www.hmb.gov.tr

Giriş Sınavı Şekli ve Tarihleri

Giriş sınavı, mezuniyet alanlarına göre farklı usullerle Ankara'da gerçekleştirilecektir:

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat vb. Mezunları:

Usul: Klasik usulde (Yazılı)

Tarih: 11 - 12 Nisan 2026

Mühendislik Fakültesi Mezunları:

Usul: Test usulünde (Yazılı)

Tarih: 11 Nisan 2026

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar ayrıca sözlü sınava tabi tutulacaktır. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yapılacağı yer ve saatlerle birlikte en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecektir.

İlanda, bu detaylara ek olarak sınava başvuru şartları, sınavın şekli ve konularına ilişkin tüm ayrıntılar yer almaktadır.

