ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ALES 3 sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılındaki son oturumu olan 2025-ALES/3 süreci tamamlandı.
|Süreç
|Tarih
|Başvuru Dönemi
|7 – 14 Ekim 2025
|Sınav Uygulama Tarihi
|23 Kasım 2025
|Sınav Sonuçlarının Açıklanması
|Bugün (12 Aralık 2025)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılının son oturumu olan 2025-ALES/3 sonuçlarının açıklandığını resmen duyurdu.
Adaylar, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan bu sınavın sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirler:
ALES/3 Sonuç Sorgulama Ekranı
Sonuç Adresi: ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılmıştır.
Gerekli Bilgiler: Sonuç görüntüleme işlemi için adayların sisteme giriş yaparken kullanmaları gereken bilgiler şunlardır:
T.C. Kimlik Numarası
ÖSYM Aday İşlemleri Şifresi
3 ALES kaç yıl geçerli?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanlarının geçerlilik süresi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır.
Yani, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/3 sınavından aldığınız puan, 23 Kasım 2030 tarihine kadar yapacağınız lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) başvurularında ve akademik personel alımlarında (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi vb.) geçerli olacaktır.