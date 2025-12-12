ARA
  ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ALES 3 sonuçları açıklandı

ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ALES 3 sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılının son oturumu olan 2025-ALES/3 sınav sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. İşte ALES sonuçları sorgulama ekranı


ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ALES 3 sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılındaki son oturumu olan 2025-ALES/3 süreci tamamlandı.

SüreçTarih
Başvuru Dönemi7 – 14 Ekim 2025
Sınav Uygulama Tarihi23 Kasım 2025
Sınav Sonuçlarının AçıklanmasıBugün (12 Aralık 2025)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılının son oturumu olan 2025-ALES/3 sonuçlarının açıklandığını resmen duyurdu.

Adaylar, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan bu sınavın sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirler:

ALES/3 Sonuç Sorgulama Ekranı

Sonuç Adresi: ALES/3 sınav sonuçları, ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılmıştır.

Gerekli Bilgiler: Sonuç görüntüleme işlemi için adayların sisteme giriş yaparken kullanmaları gereken bilgiler şunlardır:

T.C. Kimlik Numarası

ÖSYM Aday İşlemleri Şifresi

 

 

ALES sonuçları için tıklayınız

ALES kaç yıl geçerli?

ALES kaç yıl geçerli?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanlarının geçerlilik süresi, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıldır.

Yani, 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/3 sınavından aldığınız puan, 23 Kasım 2030 tarihine kadar yapacağınız lisansüstü eğitim (yüksek lisans, doktora) başvurularında ve akademik personel alımlarında (Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi vb.) geçerli olacaktır.
