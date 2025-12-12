ARA
OGM sonuçları açıklandı mı? Gözler OGM personel alımı sonuçlarına çevrildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan personel alım ilanına gösterilen yoğun ilgiyle birlikte, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bekleyişi hızlandı. Peki OGM sonuçları açıklandı mı?


Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından duyurulan 496 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlanmış olup, on binlerce adayın başvurusunun değerlendirme süreci devam etmektedir. OGM, sonuçların açıklanacağı tarihe dair resmi bir duyuru yapmamış olsa da, adayların heyecanlı bekleyişi sürmektedir.

 OGM Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

DetayAçıklama
Alım Sayısı496 Sözleşmeli Personel
Başvuru Bitişi4 Aralık 2025
Beklenen Açıklanma TarihiResmi bir tarih olmamasına rağmen, sonuçların Aralık ayının son haftasında ilan edilmesi beklenmektedir.
Duyuru KanallarıSonuçlar, Kariyer Kapısı sistemi ile OGM'nin resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Eşitlik Durumunda Öncelik Sırası

Adayların puanlarının eşit olması durumunda, yerleştirme sürecinde izlenecek öncelik sırası şu şekildedir:

Mezuniyet tarihi daha eski olan aday.

Mezuniyet tarihi de aynı ise, yaşı büyük olan aday.

Bu kurallar, yerleştirme listesinin adil bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır.

