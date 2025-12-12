OGM sonuçları açıklandı mı? Gözler OGM personel alımı sonuçlarına çevrildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından duyurulan 496 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlanmış olup, on binlerce adayın başvurusunun değerlendirme süreci devam etmektedir. OGM, sonuçların açıklanacağı tarihe dair resmi bir duyuru yapmamış olsa da, adayların heyecanlı bekleyişi sürmektedir.

OGM Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Detay Açıklama Alım Sayısı 496 Sözleşmeli Personel Başvuru Bitişi 4 Aralık 2025 Beklenen Açıklanma Tarihi Resmi bir tarih olmamasına rağmen, sonuçların Aralık ayının son haftasında ilan edilmesi beklenmektedir. Duyuru Kanalları Sonuçlar, Kariyer Kapısı sistemi ile OGM'nin resmi internet sitesi (www.ogm.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Eşitlik Durumunda Öncelik Sırası

Adayların puanlarının eşit olması durumunda, yerleştirme sürecinde izlenecek öncelik sırası şu şekildedir:

Mezuniyet tarihi daha eski olan aday.

Mezuniyet tarihi de aynı ise, yaşı büyük olan aday.

Bu kurallar, yerleştirme listesinin adil bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır.