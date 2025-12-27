2. ara tatil ne zaman? 2026 yılında ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak?

2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimine çevrilmiş durumda. Özellikle son dönemde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatillerin verimliliği üzerine yaptığı değerlendirmeler ve bu sistemin devam edip etmeyeceğine dair tartışmalar gündemi meşgul etse de mevcut takvim üzerindeki tarihler netliğini koruyor.
1 2. ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre, bu yılki tatil planlamasında önemli bir tarih değişikliği yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda genellikle Nisan ayına denk gelen ikinci ara tatil, bu sene Mart ayına çekildi.
Güncel takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:
İkinci Ara Tatil Başlangıcı: Öğrenciler, 13 Mart 2026 Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte tatillerine başlayacaklar.
Tatil Süreci: Ara tatil, 16 Mart - 20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı bulacaklar.
Okula Dönüş: İkinci dönemin kalan kısmı için ders başı 23 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak.
2 Yaz Tatili ve Kapanış
2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla resmen sona erecek ve uzun yaz tatili başlayacak.
3 "Ara tatiller kaldırılacak mı?"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son açıklamaları, milyonlarca öğrenci ve velinin zihnindeki "Ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna dair Bakanlığın stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakan Tekin, bu konuda verilmiş kesin bir kararın olmadığını, kararın tamamen "sahadan gelecek verilere" dayandırılacağını vurguluyor.
İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ve sürecin işleyişine dair detaylar:
Veriye Dayalı Değerlendirme Süreci
Bakanlık, ara tatil uygulamasının verimliliğini ölçmek için oldukça kapsamlı bir anket ve izleme çalışması yürütüyor. Bakan Tekin’in paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar devasa bir kitleye ulaşıldı:
177.109 Öğretmen
139.611 Öğrenci
216.827 Veli
Bu anketlerin sonuçları, ara tatillerin eğitim kalitesi, öğrenci motivasyonu ve aile dinamikleri üzerindeki etkisini bilimsel olarak ortaya koyacak.
Karar Nasıl Alınacak?
Bakan Tekin, kararın tek taraflı değil, bir istişare kültürü içerisinde alınacağının altını çiziyor. Süreç şu adımlarla ilerleyecek:
İzleme ve Değerlendirme: Bakanlık bünyesindeki ilgili daire başkanlıkları sahadaki verileri analiz etmeye devam edecek.
Kabine İstişaresi: Elde edilen veriler Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleriyle paylaşılacak.
Nihai Karar: Eğer veriler ara tatilin faydalı olduğunu gösterirse uygulama devam edecek; ancak eğitim sürecini aksattığı yönünde bir kanaat oluşursa kaldırılabilecek.
Şimdilik Durum Ne?
Şu an için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde bir değişiklik bulunmuyor. Bakan Tekin, "Burada verilmiş bir kararımız yok, izliyoruz" diyerek aceleci bir adım atılmayacağının mesajını veriyor. Bu da demek oluyor ki, mevcut takvimdeki Mart 2026 ara tatili planlandığı şekilde geçerliliğini koruyor.