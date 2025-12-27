2. ara tatil ne zaman? 2026 yılında ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son açıklamaları, milyonlarca öğrenci ve velinin zihnindeki "Ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna dair Bakanlığın stratejisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakan Tekin, bu konuda verilmiş kesin bir kararın olmadığını, kararın tamamen "sahadan gelecek verilere" dayandırılacağını vurguluyor.

İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar ve sürecin işleyişine dair detaylar:

Veriye Dayalı Değerlendirme Süreci

Bakanlık, ara tatil uygulamasının verimliliğini ölçmek için oldukça kapsamlı bir anket ve izleme çalışması yürütüyor. Bakan Tekin’in paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar devasa bir kitleye ulaşıldı:

177.109 Öğretmen

139.611 Öğrenci

216.827 Veli

Bu anketlerin sonuçları, ara tatillerin eğitim kalitesi, öğrenci motivasyonu ve aile dinamikleri üzerindeki etkisini bilimsel olarak ortaya koyacak.

Karar Nasıl Alınacak?

Bakan Tekin, kararın tek taraflı değil, bir istişare kültürü içerisinde alınacağının altını çiziyor. Süreç şu adımlarla ilerleyecek:

İzleme ve Değerlendirme: Bakanlık bünyesindeki ilgili daire başkanlıkları sahadaki verileri analiz etmeye devam edecek.

Kabine İstişaresi: Elde edilen veriler Cumhurbaşkanı ve kabine üyeleriyle paylaşılacak.

Nihai Karar: Eğer veriler ara tatilin faydalı olduğunu gösterirse uygulama devam edecek; ancak eğitim sürecini aksattığı yönünde bir kanaat oluşursa kaldırılabilecek.

Şimdilik Durum Ne?

Şu an için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takviminde bir değişiklik bulunmuyor. Bakan Tekin, "Burada verilmiş bir kararımız yok, izliyoruz" diyerek aceleci bir adım atılmayacağının mesajını veriyor. Bu da demek oluyor ki, mevcut takvimdeki Mart 2026 ara tatili planlandığı şekilde geçerliliğini koruyor.