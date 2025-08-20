YKS sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de

MERKEZÎ GENEL YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına öğrenci alımı iki farklı yöntemle yapılır:

Merkezî Yerleştirme: ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.

Özel Yetenek Sınavı ile Seçme: Yükseköğretim kurumlarının kendi yaptığı sınavlardır.

Merkezî Yerleştirme

Bu sistemde, adaylar aşağıdaki kriterlere göre ÖSYM tarafından yerleştirilir:

Yerleştirme Puanları: Hesaplanan puanları ve varsa ek puanları.

Tercihler: Adayların seçtiği üniversite ve bölümler.

Kontenjan ve Koşullar: Tercih edilen programların kontenjanları ve özel koşulları.

Bu yerleştirme sürecinde, adayın eğitim bilgileri (diploma notu, lise alanı vb.) kontrol edilerek dikkate alınır.

