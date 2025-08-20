YKS sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de

Merakla beklenen YKS tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını ve üniversite kayıt tarihlerini öğrenmek istiyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında başlayacak olması, YKS tercih sonuçlarının bu tarihten önce açıklanacağını gösteriyor.
ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki duyuruları ve mevcut takvimi göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında, yani 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
ÖSYM ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
YKS 2025 üniversite yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla ilan edilecek.
Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.
YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI
YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
YKS ek tercih kılavuzunun 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kesin kayıt işlemlerinin ardından ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.
MERKEZÎ GENEL YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alımı iki farklı yöntemle yapılır:
Merkezî Yerleştirme: ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.
Özel Yetenek Sınavı ile Seçme: Yükseköğretim kurumlarının kendi yaptığı sınavlardır.
Merkezî Yerleştirme
Bu sistemde, adaylar aşağıdaki kriterlere göre ÖSYM tarafından yerleştirilir:
Yerleştirme Puanları: Hesaplanan puanları ve varsa ek puanları.
Tercihler: Adayların seçtiği üniversite ve bölümler.
Kontenjan ve Koşullar: Tercih edilen programların kontenjanları ve özel koşulları.
Bu yerleştirme sürecinde, adayın eğitim bilgileri (diploma notu, lise alanı vb.) kontrol edilerek dikkate alınır.