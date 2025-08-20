KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 - 2026 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

YKS tercih sonuçlarının açıklamasına az bir zaman kala üniversiteye adayları için barınma konusu merak haline geldi. Öğrenciler ve aileleri, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek resmi açıklamaları merakla bekliyor.
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK başvuru süreci henüz aşlamadı. Geçmiş yıllardaki takvimler incelendiğinde, yurt başvurularının genellikle üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başladığı görülüyor.
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan KYK yurt başvuruları için adayların önceden hazırlık yapması gerekiyor. Başvuru süreci tamamen e-Devlet üzerinden yürütüleceği için, öğrencilerin işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeleri adına dikkat etmesi gereken önemli adımlar bulunuyor:
1. e-Devlet Şifrenizi Hazırlayın KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilmek için geçerli bir e-Devlet şifreniz olması şart. Eğer şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine kimlik kartınızla giderek şifrenizi alabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı veya mobil imza gibi diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz.
2. e-Devlet'teki Okul Bilgilerinizi Kontrol Edin Başvuru sırasında e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgileriniz otomatik olarak kullanılacak. Bu nedenle başvurudan önce sisteme giriş yaparak üniversite ve bölüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun. Bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik tespit ederseniz, hemen üniversitenizin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerinizi güncelletin. Hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacağından, bu adımı mutlaka yerine getirmelisiniz.
KYK YURT BAŞVURUSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
KYK yurtları, üniversite öğrencilerine barınma imkânı sunar. Yurt başvurularını yapabilecek öğrenciler, farklı statülerdeki gruplardan oluşmaktadır.
Yurt başvurusunda bulunabilecek başlıca öğrenci grupları şunlardır:
İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler: Yeni bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan tüm adaylar başvurabilir.
Ara sınıf öğrencileri: Halihazırda üniversite eğitimine devam eden ancak ilk defa KYK yurduna kayıt olmak isteyen öğrenciler de başvurma hakkına sahiptir.
Lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencileri: Üniversitelerin bu seviyelerindeki tüm öğrenciler, belirlenen şartları sağlamaları halinde başvurularını yapabilir.
Değişim programı öğrencileri: Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler de yurt imkânlarından faydalanabilir.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt tarihleri belirlendi.
Elektronik kayıtlar: 1-3 Eylül 2025
Normal kayıt işlemleri: 1-5 Eylül 2025
Bu tarihler, öğrencilerin üniversiteye resmen kayıtlarını tamamlamaları için son derece önemli. Özellikle KYK yurt başvuruları, genellikle üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başladığı için bu takvimi takip etmek, başvuru sürecini kaçırmamak adına kritik bir adımdır.