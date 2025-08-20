KYK yurt başvuruları başladı mı? 2025 - 2026 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan KYK yurt başvuruları için adayların önceden hazırlık yapması gerekiyor. Başvuru süreci tamamen e-Devlet üzerinden yürütüleceği için, öğrencilerin işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeleri adına dikkat etmesi gereken önemli adımlar bulunuyor:

1. e-Devlet Şifrenizi Hazırlayın KYK yurt başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilmek için geçerli bir e-Devlet şifreniz olması şart. Eğer şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine kimlik kartınızla giderek şifrenizi alabilirsiniz. Ayrıca internet bankacılığı veya mobil imza gibi diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz.

2. e-Devlet'teki Okul Bilgilerinizi Kontrol Edin Başvuru sırasında e-Devlet sistemindeki öğrenim bilgileriniz otomatik olarak kullanılacak. Bu nedenle başvurudan önce sisteme giriş yaparak üniversite ve bölüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olun. Bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık veya eksiklik tespit ederseniz, hemen üniversitenizin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerinizi güncelletin. Hatalı bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacağından, bu adımı mutlaka yerine getirmelisiniz.

