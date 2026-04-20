23 Nisan etkinlikleri iptal mi 2026? 23 Nisan gösterileri iptal olacak mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından gözler 23 Nisan'da düzenlenecek etkinliklere ve gösterilere çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli 23 Nisan'ın bu yıl kutlanıp kutlanılmayacağını merak ediyor. Peki, 23 Nisan etkinlikleri iptal mi? 23 Nisan gösterileri iptal olacak mı?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından 23 Nisan’da planlanan kutlamalar ve gösteriler gündemin odağına yerleşti. Öğrenciler ve veliler, bu yıl etkinliklerin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. 23 Nisan programı iptal edilecek mi, gösteriler düzenlenecek mi? İşte konuyla ilgili son gelişmeler...

23 Nisan tatil mi?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan resmi tatil günleri arasında yer alıyor.

23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan, 2026 yılında Perşembe gününe denk geliyor.

22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

22 Nisan tarihinin de tatil kapsamında sayılıp sayılmayacağı araştırılıyor. Ancak, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü tam veya yarım gün tatil uygulaması söz konusu değil.

23 Nisan'da gösteriler ve etkinlikler iptal mi?

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul saldırılarının ardından kamuoyunda 23 Nisan'da düzenlenecek etkinliklerin ve gösterilerin iptal edilip edilmeyeceği merak ediliyor. 

Sosyal medyada konuyla ilgili bazı iddialar ortaya atılsa da, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.

23 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek gösterilerin iptal edileceği yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.
