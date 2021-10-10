Yaşamın bir parçası haline gelen yapay zekâ, şimdi de eğitimin bir parçası olma yolunda hızla ilerlerken bu alanda yapılan projeler de dikkat çekiyor.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Hisar Okulları öğrencileri Microsoft Türkiye ile yeni bir iş birliğine imza atarak Alzheimer hastalığının teşhisinde yapay zekayı merkeze alan bir proje geliştiriyor. yıldır eğitim sektöründe faaliyet gösteren Hisar Okulları, modern ve geleceğe dönük vizyonunu tüm öğrencilerine yansıtıyor.

Teknolojiyi içselleştirmiş ve teknoloji ile büyümeye devam eden bir okul olarak yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut bilişimleri gibi pek çok konuda öğrencilerine yol gösteriyor.

Yaşamın bir parçası haline gelen yapay zekâ, şimdi de eğitimin bir parçası olma yolunda hızla ilerlerken Hisar Okulları da kurumsal bir vizyon ortaya koyarak öğrencilerini bu konuda cesaretlendiriyor.

Hisar Okulları Bilgisayar Eğitimi Bölüm Başkanı Sedat Yalçın, “Hem yurtiçi hem de uluslararası etkinlik ve yarışmalara katılım sağlayan Hisar Okulları öğrencileri Microsoft Türkiye ile yeni bir iş birliğine imza atarak Alzheimer hastalığının teşhisinde yapay zekayı merkeze alan bir proje “diyor.

ERKEN TANI ODAKLI PROJE

Uluslararası Alzheimer testlerinin araştırılması ve bir havuzda toplanması sonucunda oluşturulan tanı testinin ardından uygulama, makine öğrenimi yardımıyla alınan skorlara göre farklı egzersizler veya yol gösterici bazı önerilerde bulunuyor.

Herhangi bir tedavisi olmayan Alzheimer hastalığının erken tanısı sayesinde hastalarda yaşam kalitesinin korunduğu farkındalığından yola çıkılarak erken tanı odaklı bu projede öğrenciler Türkiye’de Azure Stack Edge Pro’yu kullanan ilk grubu oluşturuyor.

Kurulum aşamasında verilen danışmanlık, kullanım çalıştayları gibi kapsayıcı bir temin sürecinin ardından öğrenciler Azure Stack Edge Pro ile verilerini daha hızlı sisteme yüklerken aynı zamanda öğrenimlerini ekipçe gerçekleştirebıliyorlar.

Azure, esnek ve ölçeklenebilir yapısıyla öğrencilerin veri yükleme süreçlerinde zaman ve kolaylık açısından fayda sağlarken fiziki olarak kurulumu gerçekleştirilen Stack Edge Pro, projenin hayata geçirilmesi adına önemli bir rol üstleniyor.

BİLİŞİM STRATEJİLERİ MERKEZİ

Hisar Okulları, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımını benimsedi.

Bu kapsamda Bilişim Stratejileri Merkezi, belirlenen hedeflere ulaşmak için uluslararası standartlar doğrultusunda, eyleme geçirilebilir yayılımı, sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlayan stratejiler odağında çalışmalarını yürütüyor.

Bu doğrultuda alanında en saygın kuruluş olan, ISTE International Society for Technology in Education tarafından belirlenen uluslararası eğitim teknolojileri standartları dikkate alınarak öğrenci, öğretmenlerin rolleri tanımlanmış, öğrenme ortamları yapılandırıldı.

Hisar Okulları öğretmenlerinin ve öğrencilerinin rolleri standartlar doğrultusunda belirlendi ve bu rolleri destekleyen dijital altyapı sağlandı.