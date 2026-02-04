ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde eğitim gören binlerce öğrenci kayıt sürecini bekliyordu. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme


AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme süreci, 2 Şubat 2026 itibarıyla başladı. Eğitim hayatına devam etmek isteyen adayların, belirlenen takvim doğrultusunda ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören öğrenciler için 2025-2026 öğretim yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme süreci resmen başladı. 02 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayan işlemler, 13 Şubat 2026 Cuma gününe kadar devam edecek.

Sürecin sorunsuz tamamlanması için öğrencilerin öncelikle aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yapmaları ve "Ders Ekle/Sil" butonunu kullanarak ders seçimlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ders seçimi tamamlandıktan sonra sistem tarafından oluşturulan ödeme bilgileri, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilebilecek.

Kayıt yenileme ücretlerinin ödenmesi konusunda ise Ziraat Bankası tek yetkili kurum olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler; kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM’ler üzerinden (kartlı ya da kartsız) ödemelerini en geç 13 Şubat saat 22.30’a kadar yapabilecekler. Önemli bir detay olarak, banka şubeleri içinden vezne aracılığıyla ödeme kabul edilmeyeceği vurgulanıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL