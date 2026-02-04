AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme süreci, 2 Şubat 2026 itibarıyla başladı. Eğitim hayatına devam etmek isteyen adayların, belirlenen takvim doğrultusunda ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören öğrenciler için 2025-2026 öğretim yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme süreci resmen başladı. 02 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayan işlemler, 13 Şubat 2026 Cuma gününe kadar devam edecek.
Sürecin sorunsuz tamamlanması için öğrencilerin öncelikle aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yapmaları ve "Ders Ekle/Sil" butonunu kullanarak ders seçimlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ders seçimi tamamlandıktan sonra sistem tarafından oluşturulan ödeme bilgileri, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edilebilecek.
Kayıt yenileme ücretlerinin ödenmesi konusunda ise Ziraat Bankası tek yetkili kurum olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler; kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM’ler üzerinden (kartlı ya da kartsız) ödemelerini en geç 13 Şubat saat 22.30’a kadar yapabilecekler. Önemli bir detay olarak, banka şubeleri içinden vezne aracılığıyla ödeme kabul edilmeyeceği vurgulanıyor.