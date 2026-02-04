AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2026 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme

Kayıt yenileme ücretlerinin ödenmesi konusunda ise Ziraat Bankası tek yetkili kurum olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler; kredi kartı, banka kartı, internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM’ler üzerinden (kartlı ya da kartsız) ödemelerini en geç 13 Şubat saat 22.30’a kadar yapabilecekler. Önemli bir detay olarak, banka şubeleri içinden vezne aracılığıyla ödeme kabul edilmeyeceği vurgulanıyor.