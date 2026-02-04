6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat okulların tatil olduğu iller hangileri?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü olan 6 Şubat 2026 Cuma günü için bölge valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. Genel bir resmi tatil söz konusu olmasa da, depremden en çok etkilenen illerde anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle özel bir tatil ve izin statüsü uygulanacak.