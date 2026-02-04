ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat okulların tatil olduğu iller hangileri?

6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat okulların tatil olduğu iller hangileri?

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi"nin 3. yıl dönümünde, depremden en çok etkilenen illerde anma törenlerine ve kabir ziyaretlerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla valiliklerden tatil kararları gelmeye başladı. Peki 6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat okulların tatil olduğu iller hangileri?


6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat okulların tatil olduğu iller hangileri?

6 Şubat 2023'te yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi"nin 3. yıl dönümü yaklaşırken, hem hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak hem de bölgedeki yoğunluğu yönetmek adına bazı düzenlemeler yapılıyor. Ancak tatil konusu, yaşanılan şehre ve statüye göre farklılık gösteriyor.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü olan 6 Şubat 2026 Cuma günü için bölge valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. Genel bir resmi tatil söz konusu olmasa da, depremden en çok etkilenen illerde anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle özel bir tatil ve izin statüsü uygulanacak. 

 

Eğitime Ara Verilen ve İdari İzin İlan Edilen İller

Aşağıdaki illerde hem okullar tatil edilmiş hem de kamu çalışanlarına (zorunlu hizmetler hariç) idari izin verilmiştir:

İlOkul Tatili DurumuKamu Çalışanı Durumu
Kahramanmaraş1 Gün Ara (Cuma)İdari İzinli
Gaziantep1 Gün Ara (Cuma)İdari İzinli
Hatay1 Gün Ara (Cuma)İdari İzinli
Adıyaman1 Gün Ara (Cuma)İdari İzinli
Malatya1 Gün Ara (Cuma)Belirtilmedi*
Osmaniye1 Gün Ara (Cuma)Belirtilmedi*

Malatya ve Osmaniye valilikleri şu an için sadece eğitim-öğretime ara verildiğini duyurmuştur. İdari izinle ilgili ek açıklamalar valiliklerin resmi kanallarından takip edilmelidir.

Uygulamanın Detayları

Trafik ve Yoğunluk Önlemi: Tatil kararlarının temel gerekçesi, kabir ziyaretleri ve anma etkinlikleri nedeniyle oluşabilecek aşırı trafik yoğunluğunu yönetmektir.

Zorunlu Hizmetler: İdari izinli sayılan illerde; sağlık, ulaşım, asayiş ve güvenlik gibi kritik sektörlerde hizmetlerin aksamaması için asgari düzeyde personel görev başında kalacaktır.

Resmi Tatil Ayrımı: 6 Şubat ülke genelinde yasal bir "Resmi Tatil" günü değildir. Bu kararlar sadece deprem bölgesindeki illerin Valilikleri tarafından alınmış yerel kararlardır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL