6 Şubat'ta okullar tatil mi? 6 Şubat okulların tatil olduğu iller hangileri?

6 Şubat 2023'te yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi"nin 3. yıl dönümü yaklaşırken, hem hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak hem de bölgedeki yoğunluğu yönetmek adına bazı düzenlemeler yapılıyor. Ancak tatil konusu, yaşanılan şehre ve statüye göre farklılık gösteriyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü olan 6 Şubat 2026 Cuma günü için bölge valiliklerinden peş peşe açıklamalar geldi. Genel bir resmi tatil söz konusu olmasa da, depremden en çok etkilenen illerde anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle özel bir tatil ve izin statüsü uygulanacak.
Eğitime Ara Verilen ve İdari İzin İlan Edilen İller
Aşağıdaki illerde hem okullar tatil edilmiş hem de kamu çalışanlarına (zorunlu hizmetler hariç) idari izin verilmiştir:
|İl
|Okul Tatili Durumu
|Kamu Çalışanı Durumu
|Kahramanmaraş
|1 Gün Ara (Cuma)
|İdari İzinli
|Gaziantep
|1 Gün Ara (Cuma)
|İdari İzinli
|Hatay
|1 Gün Ara (Cuma)
|İdari İzinli
|Adıyaman
|1 Gün Ara (Cuma)
|İdari İzinli
|Malatya
|1 Gün Ara (Cuma)
|Belirtilmedi*
|Osmaniye
|1 Gün Ara (Cuma)
|Belirtilmedi*
Malatya ve Osmaniye valilikleri şu an için sadece eğitim-öğretime ara verildiğini duyurmuştur. İdari izinle ilgili ek açıklamalar valiliklerin resmi kanallarından takip edilmelidir.
Uygulamanın Detayları
Trafik ve Yoğunluk Önlemi: Tatil kararlarının temel gerekçesi, kabir ziyaretleri ve anma etkinlikleri nedeniyle oluşabilecek aşırı trafik yoğunluğunu yönetmektir.
Zorunlu Hizmetler: İdari izinli sayılan illerde; sağlık, ulaşım, asayiş ve güvenlik gibi kritik sektörlerde hizmetlerin aksamaması için asgari düzeyde personel görev başında kalacaktır.
Resmi Tatil Ayrımı: 6 Şubat ülke genelinde yasal bir "Resmi Tatil" günü değildir. Bu kararlar sadece deprem bölgesindeki illerin Valilikleri tarafından alınmış yerel kararlardır.