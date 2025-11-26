ARA
  • AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı: AÖF sınav yerleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ve Güz Dönemi vize (ara) sınav yerleri resmen açıklandı. İşte AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı


Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin, Güz Dönemi vize (ara) ve final sınavları öncesindeki bekleyişi sona erdi. Kayıtlarını yenileyen öğrenciler için AÖF sınav giriş yerleri (giriş belgeleri) erişime açıldı.

AÖF sınav yerleri belli oldu 

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için beklenen Güz Dönemi ara sınav (vize) giriş belgeleri yayımlandı.  

Anadolu Üniversitesi'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı

Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 AÖF sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için Güz Dönemi vize (ara) sınav tarihleri ve saatleri akademik takvimle kesinleşmiştir.  AÖF Güz Dönemi Vize Sınav BilgileriKategoriBilgiSınav Tarihleri6-7 Aralık 2025Sınav Başlama Saati (Sabah)Saat 09:30Sınav Başlama Saati (Öğleden Sonra)Saat 14:00

Sınav giriş belgeleri yayımlandığı için, öğrenciler belgelerindeki oturum saatlerini kontrol ederek belirtilen bu saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunmalıdır.

0
