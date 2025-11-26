Fed faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? Piyasalarda beklenti yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları, faiz indirimi konusunda Kurul üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğunu ortaya koyarak piyasalardaki beklentilerin seyrini değiştirmektedir.

Altın Fiyatları Fed Beklentisiyle Dalgalandı

Beklentideki Değişim: Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ayki temkinli açıklamaları, faiz indirimi beklentilerini zayıflatmıştı. Ancak, son günlerde New York Fed Başkanı John Williams ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly gibi üyelerden gelen "yakın vadede indirim için alan var" şeklindeki "güvercin" açıklamalar, piyasanın faiz indirimi beklentilerini yeniden canlandırdı.

Altına Etkisi: Düşük faiz beklentileri, dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azalttığı için altını öne çıkardı. Bu gelişmenin etkisiyle altının onsu dün sabah yüzde 0.2 artışla 4.142 dolara yükseldi, ancak gün içinde 4.109-4.155 dolar aralığında dalgalandı.

Gram Altın: Son 10 gün içinde 5.450 TL'ye kadar gerileyen gram altın ise, Fed kaynaklı bu beklenti artışıyla dün 5.639 TL seviyesinden işlem gördü.

