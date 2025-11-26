ARA
  • Fed faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? Piyasalarda beklenti yönde?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed), faiz ve para politikası kararlarıyla küresel piyasalar için belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor. Fed faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? Piyasalarda beklenti yönde?


ABD Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği yılın son toplantısı, küresel piyasalar için kritik öneme sahip. Özellikle faiz indirimine ne zaman başlanacağına dair sinyaller, piyasaların ana odağını oluşturuyor. 

 

 

Fed faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta?

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2025 yılındaki son toplantı tarihleri ve faiz kararının açıklanma bilgileri:

Toplantı Tarihleri: 9-10 Aralık 2025 Salı ve Çarşamba

Faiz Kararının Açıklanma Tarihi ve Saati: 10 Aralık 2025 Çarşamba, 22:00 (Türkiye saati)

Bu kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, küresel finans piyasaları ve 2026 yılına yönelik beklentiler açısından kritik önem taşıyacak.

 

Piyasalarda beklenti yönde?

 ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantı tutanakları, faiz indirimi konusunda Kurul üyeleri arasında görüş ayrılığı olduğunu ortaya koyarak piyasalardaki beklentilerin seyrini değiştirmektedir.

Altın Fiyatları Fed Beklentisiyle Dalgalandı

Beklentideki Değişim: Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen ayki temkinli açıklamaları, faiz indirimi beklentilerini zayıflatmıştı. Ancak, son günlerde New York Fed Başkanı John Williams ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly gibi üyelerden gelen "yakın vadede indirim için alan var" şeklindeki "güvercin" açıklamalar, piyasanın faiz indirimi beklentilerini yeniden canlandırdı.

Altına Etkisi: Düşük faiz beklentileri, dolar gibi faiz getirisi olan varlıkların cazibesini azalttığı için altını öne çıkardı. Bu gelişmenin etkisiyle altının onsu dün sabah yüzde 0.2 artışla 4.142 dolara yükseldi, ancak gün içinde 4.109-4.155 dolar aralığında dalgalandı.

Gram Altın: Son 10 gün içinde 5.450 TL'ye kadar gerileyen gram altın ise, Fed kaynaklı bu beklenti artışıyla dün 5.639 TL seviyesinden işlem gördü.
 
