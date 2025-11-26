YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sonuçları için gözler ÖSYM'de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 16 Kasım’da gerçekleştirildi. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/2 2025) son oturumunu tamamlayan binlerce adayın şimdi, aylar süren hazırlıklarının karşılığını görmek üzere heyecanlı bir bekleyişe girdi.
2025 YDS sonuçları nereden öğrenilir?
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin resmî sonuç açıklama adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak erişebileceklerdir.
2025-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı (%10)
Sınavın hemen ardından ÖSYM, Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı. Adaylar, sınavda yöneltilen tüm soruların yer aldığı Temel Soru Kitapçığı dizilimini 16 Kasım saat 14.35 itibarıyla görüntülemeye başladı.
Bitiş: 26 Kasım 2025 – 23.59
Platform: ais.osym.gov.tr
Bu süre içerisinde T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan adaylar kitapçığın tamamına ulaşabiliyor. ÖSYM, soruların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkıyla korunduğunu, izinsiz paylaşım ve çoğaltmanın yasak olduğunu hatırlattı.
2025-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)
4 YDS kaç yıl geçerli?
YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçlarının genel geçerlilik süresi 5 yıldır ve bu süre zarfında elde ettiğiniz puanınızı birçok resmî kurumda kullanabilirsiniz.
Bazı kurumlar (Örneğin, atama veya terfi süreçleri) yabancı dil bilgisinin güncelliğini sağlamak amacıyla daha kısa bir geçerlilik süresi belirleme hakkına sahiptir. Bu nedenle, başvuru yapacağınız kurumun ilgili yönetmeliğini kontrol etmeniz en doğrusudur.