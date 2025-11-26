YDS ne zaman açıklanacak? 2025 YDS sonuçları için gözler ÖSYM'de

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçlarının genel geçerlilik süresi 5 yıldır ve bu süre zarfında elde ettiğiniz puanınızı birçok resmî kurumda kullanabilirsiniz.

Bazı kurumlar (Örneğin, atama veya terfi süreçleri) yabancı dil bilgisinin güncelliğini sağlamak amacıyla daha kısa bir geçerlilik süresi belirleme hakkına sahiptir. Bu nedenle, başvuru yapacağınız kurumun ilgili yönetmeliğini kontrol etmeniz en doğrusudur.