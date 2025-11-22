ARA
  ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için önemli bir hafta sonu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ara (vize) sınavları bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Peki ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


Son Güncellenme:
ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara sınavları bu hafta sonu üç oturum halinde gerçekleştiriliyor.  

ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları, 22-23 Kasım 2025 tarihlerindeki oturumlarla hafta sonu tamamlanacak. Adayların sınav sonrası en büyük beklentisi, performanslarını kontrol edebilecekleri cevap anahtarının yayımlanması.

ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları, geçmiş dönem uygulamaları dikkate alındığında genellikle sınav oturumlarının tamamlanmasından sonraki birkaç gün içerisinde yayımlanmaktadır.

 Sınavların bitimi olan 23 Kasım Pazar gününden itibaren, genellikle Pazartesi (24 Kasım) veya Salı (25 Kasım) günleri içinde cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor. 

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 hafta içerisinde erişime açılması beklenmektedir.

Bu bilgiye göre:

Sınavların Bitiş Tarihi: 23 Kasım 2025

Beklenen Sonuç Tarihi: Sonuçların en geç 7 Aralık 2025 tarihine kadar öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.

Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ATA AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden puanlarını kontrol edebileceklerdir.

ATA AÖF Güz Dönemi Sınav Takvimi

Sınav TürüOturumTarihSaatDurum
Ara (Vize) SınavlarıI. Oturum22 Kasım 202509:30Gerçekleşti
 II. Oturum22 Kasım 202514:00Gerçekleşti
 III. Oturum23 Kasım 202515:00Yarın Uygulanacak
Yarıyıl Sonu (Final) SınavıI. Oturum10 Ocak 2026 Planlandı
 II. Oturum10 Ocak 2026 Planlandı
 III. Oturum11 Ocak 2026 Planlandı
