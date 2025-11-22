ATA AÖF soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara sınavları bu hafta sonu üç oturum halinde gerçekleştiriliyor.
ATA AÖF VİZE SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavları, 22-23 Kasım 2025 tarihlerindeki oturumlarla hafta sonu tamamlanacak. Adayların sınav sonrası en büyük beklentisi, performanslarını kontrol edebilecekleri cevap anahtarının yayımlanması.
ATA AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları, geçmiş dönem uygulamaları dikkate alındığında genellikle sınav oturumlarının tamamlanmasından sonraki birkaç gün içerisinde yayımlanmaktadır.
Sınavların bitimi olan 23 Kasım Pazar gününden itibaren, genellikle Pazartesi (24 Kasım) veya Salı (25 Kasım) günleri içinde cevap anahtarının erişime açılması bekleniyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 hafta içerisinde erişime açılması beklenmektedir.
Bu bilgiye göre:
Sınavların Bitiş Tarihi: 23 Kasım 2025
Beklenen Sonuç Tarihi: Sonuçların en geç 7 Aralık 2025 tarihine kadar öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.
Sonuçlar açıklandığında, öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ATA AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden puanlarını kontrol edebileceklerdir.
ATA AÖF Güz Dönemi Sınav Takvimi
|Sınav Türü
|Oturum
|Tarih
|Saat
|Durum
|Ara (Vize) Sınavları
|I. Oturum
|22 Kasım 2025
|09:30
|Gerçekleşti
|II. Oturum
|22 Kasım 2025
|14:00
|Gerçekleşti
|III. Oturum
|23 Kasım 2025
|15:00
|Yarın Uygulanacak
|Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
|I. Oturum
|10 Ocak 2026
|Planlandı
|II. Oturum
|10 Ocak 2026
|Planlandı
|III. Oturum
|11 Ocak 2026
|Planlandı