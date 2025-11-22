Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Diyanet personel alımı kontenjanları ve başvuru şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merakla beklenen 4/B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. Başkanlık, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, 2024 KPSS puan sıralamasını esas alarak tam 1250 Kur'an kursu öğreticisi (KKÖ) istihdam edeceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri
Müracaat Dönemi: Başvurular, 24 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp, 05 Aralık 2025 Cuma günü saat 16:30'da sona erecektir.
Başvuru Yeri: Başvurular, bizzat adayların kendileri tarafından sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
Başvuru öncesi kritik adımlar
Adayların müracaat öncesinde şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir:
Öğrenim Bilgileri: Adayların öğrenim bilgileri (mezuniyet) elektronik ortamda kontrol edilecektir. Bilgileri sistemde bulunmayan adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla mezuniyet bilgilerini elektronik ortama kaydettirmesi zorunludur.
Hafızlık Bilgisi (Hafız Grupları İçin): Hafızlık kontenjanlarına başvuracak ve bilgileri sistemde otomatik görünmeyen adayların da, müracaat öncesinde bu bilgiyi müftülükler aracılığıyla kaydettirmeleri gerekmektedir.
Kontenjan Dağılımı (1250 Kişi)
|Grup No
|Öğrenim Durumu ve Cinsiyet
|Kontenjan Sayısı
|Gerekli KPSS Puanı
|1
|İlahiyat Fakültesi Mezunu + Hafız (Erkek)
|200
|KPSSP124 (En az 50 puan)
|2
|İlahiyat Fakültesi Mezunu + Hafız (Kadın)
|300
|KPSSP124 (En az 50 puan)
|3
|İlahiyat Fakültesi Mezunu (Kadın)
|750
|KPSSP124 (En az 50 puan)
|TOPLAM
|1250
Diyanet Din Görevlisi Alımı Başvuru Şartları
|Şart No
|Açıklama
|Önemli Notlar
|1.
|657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesindeki genel şartları ve Diyanet Atama Yönetmeliği'ndeki ortak nitelikleri taşımak.
|Standart memurluk şartları.
|2.
|Başvurunun son günü itibarıyla tabloda belirtilen öğrenim durumuna (İlahiyat Fakültesi, +Hafızlık vb.) sahip olmak.
|Öğrenim bilgisi sistemde kayıtlı olmalıdır.
|3.
|2024 yılı KPSSP124 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
|KPSS Puanı zorunluluğu.
|4.
|Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
|Sağlık ve görev yapmaya uygunluk.
|5.
|+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için Hafız olmak.
|Hafızlık bilgisinin sistemde kayıtlı olması gerekir.
|6.
|Halen Başkanlık teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
|Mevcut personelin aynı ünvana başvurusu engellenmiştir.
|7.
|Tek Başvuru Hakkı: Adaylar yalnızca bir kontenjan grubu için müracaat edebileceklerdir.
|8.
|1 Yıllık Bekleme Süresi: Sözleşmeli pozisyonda çalışırken sözleşmesi feshedilenlerden, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir (istisnalar hariç).
|Bu hususun sonradan anlaşılması, yerleştirmenin iptaline yol açar.