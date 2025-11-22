2008 yılında temelleri atıldı, holdingleşmek için harekete geçti

E-ticaretle büyüyen bir güzellik markası olma hedefiyle 2008 yılında Yasin Çörekci tarafından temelleri atılan Sinoz Kozmetik, global marka olma hedefleri doğrultusunda strateji değiştirdi. Fason üretimle tanınan marka, yeni dönemde üretime yatırım yaparken perakende zincirlerinde yer almak için de harekete geçti.

Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından

2023 yılında Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika satın alan şirket, iki yıl boyunca yaptığı geliştirme çalışmalarının ardından fabrikayı devreye aldı. Uzun yıllar fason üretimle büyüyen markanın böyle zor bir dönemde üretime girmesini Yasin Çörekci, şu şekilde açıklıyor: “Hızlı büyüme gelince mecbur kaldık üretime girmeye. Satış adetleri o kadar arttı ki fabrikalar ürün yetiştiremez hale geldi. Biz de kendi tesisimizi kurduk” diyor. 70 kişinin çalıştığı fabrikanın üretim kapasitesi 24 milyon adet. Hali hazırda fabrika bir vardiyayla çalışıyor. Hedef 2026 sonuna kadar fabrikanın tam kapasiteye ulaşması.

İHRACAT HEDEFİ YÜZDE 25

Yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırıma mal olan fabrikadan tüm dünyaya ürün gönderme hedefi var. Pandemi sonrası ihracata başlayan şirket, fabrikanın verdiği güçle ihracatına ivme katmayı hedefliyor. Hali hazırda markalarıyla Irak, Azerbaycan Filistin, Suudi Arabistan, Yemen, Dubai, Kuzey Kıbrıs, Hollanda ve Almanya gibi ülkelere ihracat yapan şirket, geçen yıl 2 milyon dolar olan ihracatının bu yılı 3 milyon dolara çıkarttı. Cironun içerisinde ihracatın payının yüzde 15’e ulaştığını belirten Çörekci, hedeflerinin 2027 sonuna kadar bu rakamı yüzde 25’lere çıkartmak olduğunu vurguluyor.

AVRUPA’DA SATIN ALMA

Global bir marka olma hedefi koyan Çörekci’nin stratejik adımlarından biri de Avrupa’da marka satın almak. “Markamızı global bir marka yapmak için uğraşıyoruz. Üretime girmemiz de bu stratejinin bir parçası. Hem maliyetlerimizi düşürme hem de üretimi kontrol altında tutuma hedefimiz var” diyen Çörekci, Avrupa’daki perakende kanallarında var olan bir veya iki markayı aldıktan sonra kendi markalarını bu noktalara entegre etmeyi planladıklarını söylüyor.

Markanın perakende zincirlerinde yer alma stratejisi online satışlardaki dengeleri de değiştirmiş durumda. 2024’e kadar yüzde 90 oranında olan e-ticaret satışları bu yıl itibarıyla yüzde 50’ye geriledi. Pandemi sonrası tüketicilerin tekrardan fiziksel alışverişi tercih ettiğini söyleyen Çörekci, “E-ticaretin payının 2027’ye kadar yüzde 30’a kadar düşmesini bekliyoruz. E-ticaret büyümeye devam etse de toplam büyümenin içindeki payı azalacak” diyor.

Holdingleşmek için harekete geçti

Üretim tarafında SNZ Kimya, pazarlama tarafında Sinoz Kozmetik, The Bath Factory markası için TBF Kozmetik ve Radyo Alaturka olmak üzere dört farklı şirketi olan Yasin Çörekci, tüm şirketleri Atayol Holding çatısı altında topluyor. Çörekci, önümüzdeki dönemde girmeyi planladıkları yeni sektörler ve satın almalar için altyapıyı hazırladıklarını belirtiyor. Tüm şirketlerin 2 milyar TL’lik bir ciroya ulaştığını belirten Çörekci, “Bu markalar içinde en büyük ciro 1 milyar TL’yle Sinoz markasından geliyor. Sinoz tarafında bu yılı yüzde 100 büyümeyle kapatmayı planlıyoruz” diyor.