ARA
DOLAR
43,06
0,06%
DOLAR
EURO
50,32
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
6184,49
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
12083,42
0,50%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası

2025-2026 eğitim yılının ilk yarısını final sınavlarıyla tamamlayan AUZEF öğrencileri, şimdi AKSİS üzerinden gelecek o kritik bildirimi bekliyor. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası


AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 27-28 Aralık tarihlerinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen güz dönemi final sınavlarını başarıyla tamamladı. Sınav kağıtlarının değerlendirme süreci titizlikle devam ederken, öğrenciler "AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. 

1 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yönetimi tarafından henüz resmi bir tarih verilmemiş olsa da, AUZEF'in geleneksel değerlendirme takvimi bize bazı ipuçları veriyor:

AUZEF final sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden 10 ila 15 gün içinde açıklanıyor.

Mevcut takvime göre sonuçların 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında (yani bu hafta içerisinde) ilan edilmesi bekleniyor.

2 AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası

AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası

Sonuçlar açıklandığı an öğrenciler herhangi bir belge beklemeksizin dijital ortamdan notlarını görebilecek:

AKSİS Girişi: aksis.istanbul.edu.tr adresine gidin.

Kimlik Doğrulama: Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

Öğrenim Bilgileri: "Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)" sekmesine tıklayın.

Not Listesi: "Sınav Notları" bölümünden final sonuçlarınızı görüntüleyin. 

 İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı akademik takvimini güncelleyerek bütünleme (telafi) sınav tarihlerini netleştirdi. Final sınavlarının ardından mezuniyet yolunda engel bırakmak istemeyen adaylar, belirlenen tarihlerde ter dökecek.

Güz Dönemi Telafisi Ocak Sonunda

Yayımlanan takvime göre, Güz Dönemi derslerinden kalan veya not yükseltmek isteyen öğrenciler için ilk durak Ocak ayının son hafta sonu olacak.

Güz Dönemi Bütünleme Sınavı: 31 Ocak – 01 Şubat 2026

Bahar Dönemi İçin Temmuz Ayı İşaret Edildi

Henüz başlamamış olan Bahar Dönemi'nin bütünleme tarihleri de erkenden duyuruldu. Böylece öğrenciler tüm yılın planlamasını şimdiden yapabilecek.

Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı: 11 – 12 Temmuz 2026
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL