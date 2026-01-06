AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası

Üniversite yönetimi tarafından henüz resmi bir tarih verilmemiş olsa da, AUZEF'in geleneksel değerlendirme takvimi bize bazı ipuçları veriyor:

AUZEF final sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden 10 ila 15 gün içinde açıklanıyor.

Mevcut takvime göre sonuçların 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında (yani bu hafta içerisinde) ilan edilmesi bekleniyor.