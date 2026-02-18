TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı? Kırklareli TOKİ kura sonucu sorgulama

Kırklareli'nde "İlk Evim" projesi kapsamında büyük bir heyecanla beklenen kura çekimi bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda tamamlandı. Toplam 2.255 sosyal konutun hak sahipleri, canlı yayında yapılan çekilişle resmen belirlendi.
Kırklareli TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı
Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek isim listeleri dijital platformlarda erişime açıldı. Sonucunuzu şu kanallardan öğrenebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: En hızlı ve kesin yöntemdir. [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine giriş yaptıktan sonra "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu anlık olarak sorgulayabilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden Kırklareli ili için yayımlanan sıralı tam listeye (PDF) ulaşabilirsiniz.
YouTube Canlı Yayın Kaydı: İsimlerin okunma anını ve kura atmosferini yeniden izlemek isterseniz TOKİ’nin resmi YouTube kanalındaki bugünkü canlı yayın kaydını inceleyebilirsiniz.
Kırklareli İlçe Kontenjan Dağılımı
Bugünkü çekilişle hak sahipleri belirlenen 2.255 konutun ilçelere göre dağılımı:
Kırklareli Merkez: 640 Konut
Lüleburgaz: 600 Konut
Pınarhisar: 200 Konut
Babaeski: 200 Konut
Vize: 150 Konut
Demirköy, Kofçaz, Pehlivanköy: 100'er Konut
Merkez (İnece): 60 Konut
Lüleburgaz (Ahmetbey): 100 Konut
Ücret İadesi Süreci
Kurada hak sahibi olamayan (asil veya yedek listeye giremeyen) adaylar için başvuru bedeli iade takvimi şu şekildedir:
İade Başlangıcı: Çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra (yani 25 Şubat 2026 Çarşamba gününden itibaren).
Nasıl Alınır? Başvuru yapılan bankanın (Halkbank veya Ziraat Bankası) ATM'leri veya internet bankacılığı iade ekranları üzerinden talep oluşturulabilir.
TOKİ 16-21 ŞUBAT KURA TAKVİMİ
16 Şubat Pazartesi Eskişehir (6.055 konut)
16 Şubat Pazartesi Karaman (1.550 konut)
17 Şubat Salı Konya (15.200 konut)
19 Şubat Perşembe Diyarbakır (12 bin 165 konut)
20 Şubat Cuma Adana- Çanakkale- Gaziantep
21 Şubat Cumartesi Bursa