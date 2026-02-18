ARA
  • Sahur ne zaman? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saatleri

Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte bugün İslam aleminde farklı bir huzur ve heyecan yaşanıyor. 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan bu gece, milyonlarca mümin için manevi bir yolculuğun başlangıcı olacak. Peki Sahura ne zaman kalkılıyor? 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ilk sahur saati

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı imsakiyesiyle birlikte, on bir ayın sultanına dair tüm vakitler ve önemli tarihler netleşti. Bu yıl Ramazan ayı, baharın müjdecisi olan Şubat ve Mart aylarına denk gelerek manevi iklimiyle gönülleri ferahlatacak.  

Üç Büyük Şehirde İlk Sahur ve İftar (19 Şubat)

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ilk imsak (sahur bitişi) ve iftar vakitleri şu şekildedir:

Şehirİlk Sahur (İmsak)İlk İftar
İstanbul06:2218:49
Ankara06:0618:34
İzmir06:2919:00

 

2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi arasında yaklaşık 8 dakikalık bir fark bulunuyor:

En Uzun Oruç: 12 saat 34 dakika ile Hatay'da tutulacak.

En Kısa Oruç: 12 saat 26 dakika ile Sinop ve Kırklareli'nde tutulacak.

2026 Ramazan Bayramı Takvimi

19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram tatili ise Cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonuyla birleşiyor:

19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Günü
