Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı imsakiyesiyle birlikte, on bir ayın sultanına dair tüm vakitler ve önemli tarihler netleşti. Bu yıl Ramazan ayı, baharın müjdecisi olan Şubat ve Mart aylarına denk gelerek manevi iklimiyle gönülleri ferahlatacak.
Üç Büyük Şehirde İlk Sahur ve İftar (19 Şubat)
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ilk imsak (sahur bitişi) ve iftar vakitleri şu şekildedir:
|Şehir
|İlk Sahur (İmsak)
|İlk İftar
|İstanbul
|06:22
|18:49
|Ankara
|06:06
|18:34
|İzmir
|06:29
|19:00
2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi arasında yaklaşık 8 dakikalık bir fark bulunuyor:
En Uzun Oruç: 12 saat 34 dakika ile Hatay'da tutulacak.
En Kısa Oruç: 12 saat 26 dakika ile Sinop ve Kırklareli'nde tutulacak.
2026 Ramazan Bayramı Takvimi
19 Şubat Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü sona erecek. Bayram tatili ise Cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonuyla birleşiyor:
19 Mart Perşembe: Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Günü