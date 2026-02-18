Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı imsakiyesiyle birlikte, on bir ayın sultanına dair tüm vakitler ve önemli tarihler netleşti. Bu yıl Ramazan ayı, baharın müjdecisi olan Şubat ve Mart aylarına denk gelerek manevi iklimiyle gönülleri ferahlatacak.