İlk iftar ne zaman, saat kaçta? 2026 İstanbul ilk iftar vakti

2026 yılı Ramazan ayı için beklenen o manevi atmosfer başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) yatsı namazıyla birlikte ilk teravihler kılınacak ve gece yarısından sonra yılın ilk sahuru için sofralara oturulacak. 19 Şubat günü ise ilk iftar heyecanı yaşanacak.
İlk Gün Vakitleri (19 Şubat Perşembe)
Ramazan’ın ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü üç büyük ilimizdeki vakitler şu şekildedir:
İstanbul: İmsak 06:22 | İftar 18:49
Ankara: İmsak 06:06 | İftar 18:35
İzmir: İmsak 06:28 | İftar 18:57
Ramazan’ın Önemli Tarihleri
2026 yılında Ramazan ayı toplamda 29 gün sürecek ve Mart ayının ortasında yerini bayram sevincine bırakacak.
Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Son Oruç)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2026 Ramazan Bayramı Tatili
Ramazan Bayramı, baharın gelişini müjdeleyen Mart ayında kutlanacak:
Gün: 20 Mart Cuma
Gün: 21 Mart Cumartesi
Gün: 22 Mart Pazar
Bayramın Cuma günü başlamasıyla birlikte, hafta sonuyla birleşen doğal bir tatil süreci oluşuyor. Eğer Arife günü olan Perşembe günü de tam gün tatil edilirse, vatandaşlar için 4 günlük bir dinlenme fırsatı doğacak.