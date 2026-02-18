ARA
  İlk iftar ne zaman, saat kaçta? 2026 İstanbul ilk iftar vakti

İlk iftar ne zaman, saat kaçta? 2026 İstanbul ilk iftar vakti

Mübarek Ramazan ayı için beklenen gün geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre, bu yıl Ramazan ayı Şubat ayının ortasında başlıyor. Bugün itibarıyla milyonlarca evde ilk teravih ve ilk sahur heyecanı yaşanıyor. Peki İlk iftar ne zaman, saat kaçta? 2026 İstanbul ilk iftar vakti

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İlk iftar ne zaman, saat kaçta? 2026 İstanbul ilk iftar vakti

2026 yılı Ramazan ayı için beklenen o manevi atmosfer başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) yatsı namazıyla birlikte ilk teravihler kılınacak ve gece yarısından sonra yılın ilk sahuru için sofralara oturulacak. 19 Şubat günü ise ilk iftar heyecanı yaşanacak. 

İlk Gün Vakitleri (19 Şubat Perşembe)

Ramazan’ın ilk günü olan 19 Şubat Perşembe günü üç büyük ilimizdeki vakitler şu şekildedir:

İstanbul: İmsak 06:22 | İftar 18:49

Ankara: İmsak 06:06 | İftar 18:35

İzmir: İmsak 06:28 | İftar 18:57

Ramazan’ın Önemli Tarihleri

2026 yılında Ramazan ayı toplamda 29 gün sürecek ve Mart ayının ortasında yerini bayram sevincine bırakacak.

Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Son Oruç)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2026 Ramazan Bayramı Tatili

Ramazan Bayramı, baharın gelişini müjdeleyen Mart ayında kutlanacak:

Gün: 20 Mart Cuma

Gün: 21 Mart Cumartesi

Gün: 22 Mart Pazar

Bayramın Cuma günü başlamasıyla birlikte, hafta sonuyla birleşen doğal bir tatil süreci oluşuyor. Eğer Arife günü olan Perşembe günü de tam gün tatil edilirse, vatandaşlar için 4 günlük bir dinlenme fırsatı doğacak.
