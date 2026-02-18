İlk iftar ne zaman, saat kaçta? 2026 İstanbul ilk iftar vakti

2026 yılı Ramazan ayı için beklenen o manevi atmosfer başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, bugün (18 Şubat 2026 Çarşamba) yatsı namazıyla birlikte ilk teravihler kılınacak ve gece yarısından sonra yılın ilk sahuru için sofralara oturulacak. 19 Şubat günü ise ilk iftar heyecanı yaşanacak.