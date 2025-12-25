BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme süreci bitti mi?

Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları

Ön değerlendirmede barajı geçen öğrencileri bekleyen bireysel değerlendirme aşamasında, yetenek alanına göre farklı merkezler ve kurallar geçerli olacaktır:

Uygulama Yerleri: Genel zihinsel yetenek alanı için değerlendirmeler Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM); resim ve müzik alanları için ise BİLSEM binalarında yapılacaktır. Fiziki koşulların yetersizliği durumunda il komisyonu kararıyla bakanlığa bağlı diğer kurumlarda da sınav yapılabilecektir.

Hazır Bulunma Süreleri: Resim ve müzik alanında sınava girecek öğrencilerin sınav saatinden 30 dakika önce, genel zihinsel yetenek alanındakilerin ise tam sınav saatinde merkezde olması şarttır.

Gecikme Payı: Randevu saatinden itibaren en fazla 15 dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde öğrenci sınava alınabilir. Ancak 15 dakikalık sürenin aşılması durumunda tutanak tutulacak ve öğrenci kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.