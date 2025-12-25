BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme süreci bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama süreci, tablet üzerinden yapılan ön değerlendirme uygulamalarıyla devam ediyor. Ailelerin ve geleceğin dâhisi adaylarının gözü kulağı, bireysel mülakat aşamasına geçişi sağlayacak olan sonuç takviminde.
Kritik Tarihler ve Takvim
Sürecin her aşaması belirli bir takvime bağlanmış olup, adayların ve velilerin bu tarihleri titizlikle takip etmesi gerekmektedir:
Ön Değerlendirme Sonuçları: 27 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek.
Bireysel Değerlendirme Giriş Belgeleri: 30 Mart 2026'da e-Okul üzerinden yayımlanacak.
Bireysel Değerlendirme Uygulamaları: 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 3 Temmuz 2026.
Kayıt İşlemleri: 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları
Ön değerlendirmede barajı geçen öğrencileri bekleyen bireysel değerlendirme aşamasında, yetenek alanına göre farklı merkezler ve kurallar geçerli olacaktır:
Uygulama Yerleri: Genel zihinsel yetenek alanı için değerlendirmeler Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM); resim ve müzik alanları için ise BİLSEM binalarında yapılacaktır. Fiziki koşulların yetersizliği durumunda il komisyonu kararıyla bakanlığa bağlı diğer kurumlarda da sınav yapılabilecektir.
Hazır Bulunma Süreleri: Resim ve müzik alanında sınava girecek öğrencilerin sınav saatinden 30 dakika önce, genel zihinsel yetenek alanındakilerin ise tam sınav saatinde merkezde olması şarttır.
Gecikme Payı: Randevu saatinden itibaren en fazla 15 dakikaya kadar yaşanan gecikmelerde öğrenci sınava alınabilir. Ancak 15 dakikalık sürenin aşılması durumunda tutanak tutulacak ve öğrenci kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Süreç Nasıl İlerliyor?
Tablet üzerinden yapılan ön değerlendirme sona erdiğinde, Bakanlık her yetenek alanı için ayrı bir taban puan belirleyecektir. Bu puanı geçen öğrenciler, zihinsel alanda IQ testlerine, resim ve müzik alanlarında ise performans ve yetenek mülakatlarına davet edilecektir. 3 Temmuz 2026'da nihai sonuçların açıklanmasıyla birlikte Türkiye'nin özel yetenekli öğrencileri resmen belirlenmiş ve BİLSEM'li olma hakkı kazanmış olacaktır.