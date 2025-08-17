Çocuklara okul ve kırtasiye alışverişi yaparken bu 5 uyarıya dikkat

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlere ağırlık verilirken, söz konusu ürünlerin kimyasal, fiziksel, mekanik özellikleri ve etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uygunluğu inceleniyor

Bakanlıkça, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlendi. Bu denetimlerde, önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu tespit edildi.

Güvensiz ürünlerin tespitinde idari yaptırımlar uygulanıyor

Denetimlerde, riskli görülen ürünlerden numune alınıyor ve laboratuvarlarda analiz işlemleri yapılıyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamaması veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiğinin tespit edilmesi durumunda, bölge müdürlükleri bünyesindeki risk değerlendirme komisyonlarınca inceleme yapılarak ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriliyor. Bu doğrultuda üretici veya ithalatçı firmaya para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması, imhası ve kamuoyunun riske karşı uyarılması kararlarını içeren idari yaptırımlar uygulanıyor.

Uygunsuz ürünler bu siteden görülebiliyor

Bakanlık, 2018'de devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, sisteme "https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/" adresinden ulaşabiliyor. Sistemde, güvensiz ürün konusunda yetkili kuruluşlarca politika oluşturulmasına ve dış kullanıcılar açısından araştırma yapılmasına imkan veren bir veri tabanı bulunuyor.

Alışverişte dikkat edilmesi gerekenler

Tüketicilerin de okul alışverişi yaparken dikkat etmesi gereken hususlar da bulunuyor.