  • TOKİ İstanbul kura çekimleri tamamlandı: Hak sahipleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kura çekimlerinin tamamlanmasıyla Yüzyılın Konut Projesi’nin ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu.

İstanbul'da proje kapsamında inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi 25-26-27 Nisan tarihlerinde yapılmıştı.

"506 bin 499 hak sahibi belirlendi"

Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 29 Aralık 2025 -27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibinin belirlendiğini de bildirdi:

"Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam ✨

İstanbul’da 1️⃣0️⃣0️⃣ bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.

Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.

Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın 
@RTErdogan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız.

Hayırlı, uğurlu olsun. "

TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura sonuçlarına e-Devlet’te yer alan "TOKİ / Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" ekranı üzerinden erişilebilecek.

Ayrıca, sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

İstanbul'da kiralık konut projesi

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek olan sosyal konut projesine ilişkin de önemli ayrıntılar paylaştı. Kurum, uygun fiyatlarla kiraya verilecek sosyal konutlar için de hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini belirtti:

"İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut uygun koşullarda 3 yıllığına dar gelirli vatandaşlara kiralanacak. Ağustos ayı içinde ilk etapta 2 bin kiralık konutun hak sahipleri yine kura ile belirlenecek."

İlgili Haberler
TOKİ İstanbul kura sırası sorgulama ekranı: İstanbul TOKİ kura sıralaması nasıl öğrenilir?
TOKİ İstanbul kura sırası sorgulama ekranı: İstanbul TOKİ kura sıralaması nasıl öğrenilir?
TOKİ diğer kategorisi kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası
TOKİ diğer kategorisi kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası
TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura isim listesi açıklandı mı? Emekli kategorisi sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul emekli kategorisi kura isim listesi açıklandı mı? Emekli kategorisi sorgulama ekranı
TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? Emlak Katılım, Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ başvuru iade işlemleri
TOKİ başvuru iadesi nasıl alınır? Emlak Katılım, Halkbank, Ziraat Bankası TOKİ başvuru iade işlemleri
TOKİ kurası bitti mi, ne zaman bitecek? TOKİ sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ kurası bitti mi, ne zaman bitecek? TOKİ sonuçları nereden öğrenilir?
TOKİ 3 çocuklu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul 3 çocuklu kura sonucu nereden öğrenilir?
TOKİ 3 çocuklu kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ İstanbul 3 çocuklu kura sonucu nereden öğrenilir?
TOKİ sonuçları e-Devlete ne zaman düşer? TOKİ İstanbul çekilişi sorgulama
TOKİ sonuçları e-Devlete ne zaman düşer? TOKİ İstanbul çekilişi sorgulama
