TOKİ İstanbul kura çekimleri tamamlandı: Hak sahipleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını duyurdu.

İstanbul'da proje kapsamında inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi 25-26-27 Nisan tarihlerinde yapılmıştı.

"506 bin 499 hak sahibi belirlendi"

Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 29 Aralık 2025 -27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibinin belirlendiğini de bildirdi:

"Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam ✨

İstanbul’da 1️⃣0️⃣0️⃣ bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri http://toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz.

Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk.

Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın

@RTErdogan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız.

Hayırlı, uğurlu olsun. "

— Murat KURUM (@murat_kurum) April 27, 2026

TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura sonuçlarına e-Devlet’te yer alan "TOKİ / Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" ekranı üzerinden erişilebilecek.

Ayrıca, sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek.

İstanbul'da kiralık konut projesi

Bakan Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek olan sosyal konut projesine ilişkin de önemli ayrıntılar paylaştı. Kurum, uygun fiyatlarla kiraya verilecek sosyal konutlar için de hak sahiplerinin kurayla belirleneceğini belirtti:

"İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut uygun koşullarda 3 yıllığına dar gelirli vatandaşlara kiralanacak. Ağustos ayı içinde ilk etapta 2 bin kiralık konutun hak sahipleri yine kura ile belirlenecek."