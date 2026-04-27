AKOM uyardı: İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava geliyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yağış uyarısında bulundu. AKOM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, çarşamba gününe kadar havanın çoğunlukla güneşli olması beklenirken, perşembeden itibaren tekrar soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.
Sıcaklıklar 3-5 derece azalacak
AKOM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 16-18°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor. Perşembe günü itibarı ile bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor."
Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?
AKOM, hava sıcaklıklarına ilişkin güncel tahminlerini de paylaştı:
28 Nisan 2026 Salı
Az bulutlu ve açık
Min: 7°C / Max: 18°C
Yağış beklenmiyor
29 Nisan 2026 Çarşamba
Parçalı bulutlu
Min: 8°C / Max: 18°C
Yağış beklenmiyor
30.04.2026 Perşembe
Çok bulutlu, akşam yağmurlu
Min: 8°C / Max: 15°C
1-3 kg arası
1 Mayıs 2026 Cuma
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 7°C / Max: 13°C
3-7 kg arası
2 Mayıs 2026 Cumartesi
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 7°C / Max: 14°C
3-7 kg arası
3 Mayıs 2026 Pazar
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 7°C / Max: 13°C
3-10 kg arası