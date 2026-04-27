  • AKOM uyardı: İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava geliyor

AKOM uyardı: İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava geliyor

AKOM, İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli havanın etkisini sürdüreceğini, perşembe gününden itibaren ise kentte yeniden soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağını bildirdi.

Ekonomist
Ekonomist
AKOM uyardı: İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava geliyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yağış uyarısında bulundu. AKOM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, çarşamba gününe kadar havanın çoğunlukla güneşli olması beklenirken, perşembeden itibaren tekrar soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi.

Sıcaklıklar 3-5 derece azalacak

AKOM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da hafta ortasına (Çarşamba) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklıkların 16-18°C'ler aralığında bahar değerlerinde seyredeceği öngörülüyor. Perşembe günü itibarı ile bölgemizde tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı, sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği değerlendiriliyor."

Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?

AKOM, hava sıcaklıklarına ilişkin güncel tahminlerini de paylaştı:

28 Nisan 2026 Salı

Az bulutlu ve açık
Min: 7°C / Max: 18°C

Yağış beklenmiyor

29 Nisan 2026 Çarşamba

Parçalı bulutlu
Min: 8°C / Max: 18°C
Yağış beklenmiyor

30.04.2026 Perşembe

Çok bulutlu, akşam yağmurlu
Min: 8°C / Max: 15°C
1-3 kg arası

1 Mayıs 2026 Cuma

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 7°C / Max: 13°C
3-7 kg arası

2 Mayıs 2026 Cumartesi

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 7°C / Max: 14°C
3-7 kg arası

3 Mayıs 2026 Pazar

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Min: 7°C / Max: 13°C
3-10 kg arası

