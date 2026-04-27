Mavi Vatan’ın görünmez koruyucusu: DERİNGÖZ mayınlara geçit vermiyor

ASELSAN tarafından geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı ile gerçekleştirilen tam otonom saha testlerinde, farklı derinliklerde bulunan dip ve demirli deniz mayınlarının başarıyla tespit edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, DERİNGÖZ ile kazanılan bu kabiliyet sayesinde gerçek sahadaki mayın karşı tedbir faaliyetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Modüler sistem mimarisine sahip olan DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, mayın tespitinin yanı sıra keşif ve gözetleme, liman koruma, sualtı kritik altyapılarının korunması ile boru hattı inceleme gibi askeri ve sivil görevlerde kullanılabiliyor.

ASELSAN, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "DERİNGÖZ, deniz mayınlarına göz açtırmıyor. ASELSAN DERİNGÖZ ile tam otonom olarak gerçekleştirilen saha testlerinde farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınları başarıyla tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

