Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu: Troya hazineleri İtalya yolcusu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 11 Haziran'da Kolezyum Arkeolojik Alanı'nda açılışı yapılacak olan "Truva ve Roma: Antik Akdeniz'in Mitleri, Efsaneleri ve Hikayeleri" sergisinde, Türkiye'deki 19 müzeden 221 eserin yanı sıra Troya Atı replikasının yer alacağını ve eserlerden 50'sinin ilk kez sergileneceğini bildirdi.