KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS lisans, ön lisans ve lise başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte milyonlarca adayın beklediği KPSS tarihleri netleşti. 2026 yılı, hem Lisans hem de çift yıllarda yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim (lise) oturumlarının bir arada gerçekleşeceği oldukça yoğun bir yıl olacak.
2026 yılı KPSS takvimi, milyonlarca adayın kariyer planlaması için netleşmiş durumda. Özellikle Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2 yılda bir yapılması, bu yılı lise ve iki yıllık üniversite mezunları için oldukça kritik hale getiriyor.
KPSS Lisans Oturumları (Lisans Mezunları İçin)
Tüm lisans oturumları için ana başvuru süreci 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasındadır.
|Oturum Adı
|Sınav Tarihi
|Geç Başvuru
|Sonuç Tarihi
|Genel Yetenek - Kültür
|6 Eylül 2026
|22-23 Temmuz
|7 Ekim 2026
|Alan Bilgisi 1. Gün
|12 Eylül 2026
|22-23 Temmuz
|7 Ekim 2026
|Alan Bilgisi 2. Gün
|13 Eylül 2026
|22-23 Temmuz
|7 Ekim 2026
Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT Takvimi
Bu oturumların her biri için başvuru ve geç başvuru tarihleri farklılık göstermektedir:
KPSS Ön Lisans:
Sınav: 4 Ekim 2026
Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Geç Başvuru: 19-20 Ağustos 2026
Sonuç: 30 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise):
Sınav: 25 Ekim 2026
Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Geç Başvuru: 15-16 Eylül 2026
Sonuç: 19 Kasım 2026
KPSS DHBT:
Sınav: 1 Kasım 2026
Başvuru: 22–30 Eylül 2026
Geç Başvuru: 5 Ekim 2026
Sonuç: 25 Kasım 2026
Adaylar İçin Kritik Notlar
Saat Detayı: Tüm geç başvuru işlemleri, belirtilen son günün saat 23.59'una kadar ÖSYM AİS üzerinden tamamlanmalıdır.
Ücret Farkı: Geç başvuru günlerinde sınav ücreti normal sürece göre %50 artırımlı ödenir.
Hazırlık Süreci: Bugünün tarihi itibarıyla (20 Şubat 2026), ilk büyük oturum olan Lisans sınavına yaklaşık 6,5 aylık bir süre kalmış durumda.