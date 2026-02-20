ARA
2026 yılı, hem Lisans hem de Ön Lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için sınav yılı olduğundan, KPSS takvimi bu yıl oldukça yoğun. Peki KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS lisans, ön lisans ve lise başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte milyonlarca adayın beklediği KPSS tarihleri netleşti. 2026 yılı, hem Lisans hem de çift yıllarda yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim (lise) oturumlarının bir arada gerçekleşeceği oldukça yoğun bir yıl olacak.

2026 yılı KPSS takvimi, milyonlarca adayın kariyer planlaması için netleşmiş durumda. Özellikle Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2 yılda bir yapılması, bu yılı lise ve iki yıllık üniversite mezunları için oldukça kritik hale getiriyor.

 KPSS Lisans Oturumları (Lisans Mezunları İçin)

Tüm lisans oturumları için ana başvuru süreci 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasındadır.

Oturum AdıSınav TarihiGeç BaşvuruSonuç Tarihi
Genel Yetenek - Kültür6 Eylül 202622-23 Temmuz7 Ekim 2026
Alan Bilgisi 1. Gün12 Eylül 202622-23 Temmuz7 Ekim 2026
Alan Bilgisi 2. Gün13 Eylül 202622-23 Temmuz7 Ekim 2026

Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT Takvimi

Bu oturumların her biri için başvuru ve geç başvuru tarihleri farklılık göstermektedir:

KPSS Ön Lisans:

Sınav: 4 Ekim 2026

Başvuru: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Geç Başvuru: 19-20 Ağustos 2026

Sonuç: 30 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim (Lise):

Sınav: 25 Ekim 2026

Başvuru: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Geç Başvuru: 15-16 Eylül 2026

Sonuç: 19 Kasım 2026

KPSS DHBT:

Sınav: 1 Kasım 2026

Başvuru: 22–30 Eylül 2026

Geç Başvuru: 5 Ekim 2026

Sonuç: 25 Kasım 2026

Adaylar İçin Kritik Notlar

Saat Detayı: Tüm geç başvuru işlemleri, belirtilen son günün saat 23.59'una kadar ÖSYM AİS üzerinden tamamlanmalıdır.

Ücret Farkı: Geç başvuru günlerinde sınav ücreti normal sürece göre %50 artırımlı ödenir.

Hazırlık Süreci: Bugünün tarihi itibarıyla (20 Şubat 2026), ilk büyük oturum olan Lisans sınavına yaklaşık 6,5 aylık bir süre kalmış durumda.
