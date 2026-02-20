KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS lisans, ön lisans ve lise başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Yılı Sınav Takvimi ile birlikte milyonlarca adayın beklediği KPSS tarihleri netleşti. 2026 yılı, hem Lisans hem de çift yıllarda yapılan Ön Lisans ve Ortaöğretim (lise) oturumlarının bir arada gerçekleşeceği oldukça yoğun bir yıl olacak.