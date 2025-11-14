ARA
ÖSYM'nin 2026 Sınav Takvimi'nin yayımlanmasıyla birlikte, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarının da kesin tarihleri netleşti. Peki KPSS 2026 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim ) sınav ve başvuru tarihleri


ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi sayesinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının kesin tarihleri adaylara duyuruldu.

2026 KPSS Sınav ve Başvuru Tarihleri  

Sınav AdıUygulama TarihiBaşvuru Tarihleri
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)6 Eylül 20261 – 13 Temmuz 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi)12-13 Eylül 20261 – 13 Temmuz 2026
KPSS Önlisans4 Ekim 202629 Temmuz – 10 Ağustos 2026
KPSS Ortaöğretim25 Ekim 202627 Ağustos – 8 Eylül 2026

SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvimde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim 10 Ekim 2026 tarihinde , KPSS Lisans   7 Ekim, KPSS Önlisans 30 Ekim tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

 

 

