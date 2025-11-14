KPSS 2026 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2026 KPSS (Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim ) sınav ve başvuru tarihleri

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi sayesinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının kesin tarihleri adaylara duyuruldu.
2026 KPSS Sınav ve Başvuru Tarihleri
|Sınav Adı
|Uygulama Tarihi
|Başvuru Tarihleri
|KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
|6 Eylül 2026
|1 – 13 Temmuz 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
|12-13 Eylül 2026
|1 – 13 Temmuz 2026
|KPSS Önlisans
|4 Ekim 2026
|29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
|KPSS Ortaöğretim
|25 Ekim 2026
|27 Ağustos – 8 Eylül 2026
SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvimde yer alan bilgilere göre KPSS Ortaöğretim 10 Ekim 2026 tarihinde , KPSS Lisans 7 Ekim, KPSS Önlisans 30 Ekim tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.