KYK burs başvuruları başladı mı? Gözler 2025 KYK burs ve kredi başvurularında

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi miktarları için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla güncellemeye gidilmesi öngörülüyor.

KYK tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan destek miktarları, her yıl enflasyon oranı ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak artırılmaktadır.

2025-2026 eğitim yılı için öğrencilere ödenecek net burs ve kredi miktarları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından başvurular öncesinde resmî olarak duyurulacaktır.

Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.