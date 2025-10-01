KYK burs başvuruları başladı mı? Gözler 2025 KYK burs ve kredi başvurularında

Milyonlarca üniversite öğrencisinin eğitim hayatını desteklemek amacıyla beklediği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı destekleri, öğrencilerin en önemli gündem maddesi haline geldi.
2025-2026 KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Milyonlarca üniversite öğrencisinin beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için geri sayım sürerken, başvurular henüz başlamadı.
Başvuruların kesin ve resmî takvimi Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında bir beklenti oluşmuş durumda:
KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
Önceki yıllar incelendiğinde, başvuruların genellikle Ekim ortası ile Kasım başı arasında tamamlandığı görülüyor.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi miktarları için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla güncellemeye gidilmesi öngörülüyor.
KYK tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sağlanan destek miktarları, her yıl enflasyon oranı ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak artırılmaktadır.
2025-2026 eğitim yılı için öğrencilere ödenecek net burs ve kredi miktarları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından başvurular öncesinde resmî olarak duyurulacaktır.
Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sağlanacak burs ve öğrenim kredisi başvuruları kısa süre sonra başlayacak. Başvuruların, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenecek tarihler arasında tamamen e-Devlet üzerinden online olarak alınacağını unutmayın.
Adım Adım Başvuru Süreci
Başvurular başladığında, e-Devlet kapısı üzerinden izlenmesi gereken adımlar şunlardır:
E-Devlet Girişi: e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama: Sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" veya "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşın.
Bilgi Girişi: Başvuru ekranında sizden istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun. Bu bilgiler genellikle şunları içerir:
Kişisel Bilgiler
Eğitim Bilgileri (Okul, sınıf, başarı durumu vb.)
Ekonomik Durum Bilgileri (Aile geliri, mal varlığı vb.)
Onay ve Tamamlama: Tüm bilgileri doldurduktan sonra "Başvuru Yap" kısmına tıklayarak başvurunuzu tamamlayın.